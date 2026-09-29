Česko má nejméně žen v IT z celé EU. Proč se dívky od techniky odklánějí už ve škole?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  20:04
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Česko nečelí nedostatku ženského talentu, ale ztrácí ho v několika bodech – při volbě školy, vstupu do oboru i během kariéry. | foto: MAFRA

Česko má nejnižší podíl žen mezi IT specialisty v celé Evropské unii. Tvoří jich jen 12,9 procenta. Odborníci upozorňují, že dívky se od techniky odklánějí už při výběru školy. Ženy pak narážejí i na předsudky při hledání práce a cestě do vedení firem. Co by jim mohlo pomoci?

Zatímco unijní průměr zastoupení žen mezi IT specialisty činí 19,5 procenta, v Česku je to podle údajů Eurostatu za rok 2025 jen 12,9 procenta. Na opačném konci žebříčku stojí Rumunsko s 27,8 procenta, Lotyšsko s 25,9 procenta a Bulharsko s 25 procenty. Rozdíl je patrný už během studia. „Na českých vysokých školách tvoří ženy většinu studujících, zhruba 56 %, a téměř 60 % absolventů. Jakmile se ale přesuneme k technice, poměr se obrací. Mezi studenty technických oborů je žen 28 %,“ říká Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech.

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Podíl studentek ICT sice od roku 2001 vzrostl z pěti na 18 procent, od roku 2022 se však podle podkladové analýzy nezměnil. Počet žen na technických fakultách od roku 2007 zůstává přibližně stejný; rostoucí procentní zastoupení tak souvisí i s úbytkem mužů.

Představy vznikají doma

Podle Tadeáše Salaby, zakladatele organizace TECH Republic, ovlivňují rozhodování dívek stereotypy spojené s technickými obory. „U průmyslových oborů v rodičích stále přežívá mýtus ‚špinavé práce‘, u IT zase představa spojená s gamingem, opravami počítačů a podivínskými ajťáky. Rodiče tak mnohdy od studia těchto oborů své dcery odrazují,“ uvádí. Že se rozdíl mezi uchazeči promítá i do praxe, potvrzuje Gabriela Teissing, CEO společnosti Creative Dock. „Žen máme ve firmě skoro polovinu. Ale na některých pozicích je ten rozdíl pořád obrovský. Výrazně méně žen se hlásí na role Venture Lead a ještě méně do technologických oblastí, jako je Deep Tech.“

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Příčinu Teissing vidí také mimo pracovní trh. „To, jakou kariéru si žena vůbec dokáže představit, se formuje v rodině, ve škole a ve společnosti. Pokud se dívky od techniky odklánějí už při volbě školy, na pracovním trhu je těžké to dohánět,“ dodává Teissing. Podobnou zkušenost má výrobce pekařských technologií Kornfeil. Podle jeho marketingové ředitelky Gabriely Vojtíčkové jsou ženy ve vedení firmy silně zastoupené, mezi uchazeči o práci konstruktérů, programátorů a dalších technických specialistů však výrazně převažují muži.

Překážky nekončí přijetím do práce

Ředitelka vzdělávací společnosti CE-PA Vlaďka Snášel Lukašíková upozorňuje i na předsudky na straně zaměstnavatelů. „Bariérou často nejsou jejich schopnosti, ale předsudky – obavy z mateřství, nižší flexibility nebo stále přetrvávající představa, že muž je technicky zdatnější,“ říká o ženách v technických profesích. Teissing sama zažila situace, kdy by ji podle jejích slov do vedení firmy nevzali proto, že je žena. Zároveň odmítá zobecňovat, že by během celé kariéry musela své schopnosti dokazovat více než muži: „Nemám pocit, že bych musela dokazovat, že jsem lepší než muži. Celý život hodně pracuji a ověřila jsem si, že kvalitní práce je prostě vidět.“

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Možnost doplnit si technické dovednosti nabízejí také rekvalifikace. Organizace Czechitas uvádí, že jejími různými aktivitami za dvanáct let prošlo více než 94 tisíc studujících. To však není počet žen, které po kurzu získaly práci v IT. A přestože jde o obor s nadprůměrnými mzdami, podle podkladové analýzy se průměrné odměňování žen a mužů v IT liší přibližně o 20 procent.

Nízká čísla

Zatímco trh je na ženy v technických oborech víc než dobře připravený, firemní kultura a prostředí jsou často pravým opakem. Když už se ženy na technickou pozici dostanou, častěji odcházejí a méně často se vracejí. Obecně se pak hůř dostávají k zajímavým pozicím a k možnostem kariérnímu postupu. Nízká čísla tak nejsou pouze otázkou nezájmu, ale i obav z pracovního prostředí a již zmíněných chybějících vzorů.

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Podle Salaby jsou už naštěstí snahy některých firem vidět: „Velké korporátní společnosti už dělají úspěšné kroky v nastavení firemní kultury a nebojí se stavět ženy do vedení, ať už na jednotlivých úrovních managementu, nebo přímo v představenstvu společnosti. U středních a menších podniků je na tom potřeba stále pracovat z pohledu rovných příležitostí, spravedlivého odměňování a také odstranění předsudků u mužů ve vedení. Změny můžeme dosáhnout akcentováním úspěšných příkladů, kdy diverzita ve vedení společnosti prokazatelně přináší vyšší zisky, jak ostatně uvádí i zmíněná analýza McKinsey. Díky spravedlivým podmínkám nebude problém ženy v oboru udržet.“

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