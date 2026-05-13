Čeští hokejisté do MS v hokeji 2026 vstoupí v pátek od 20.20 zápasem s Dánskem. V závěrečném utkání ve skupině B vyzvou ve Fribourgu největšího favorita na zlato Kanadu.
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Tabulka
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada
|2
|Švédsko
|3
|Česko
|4
|Slovensko
|5
|Dánsko
|6
|Norsko
|7
|Slovinsko
|8
|Itálie
Soupiska Česka na MS v hokeji 2026
Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|31. 1. 1998
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (Finsko)
|11. 11. 1999
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Marek Alscher
|Charlotte Checkers (AHL)
|7. 4. 2004
|Libor Hájek
|Pardubice
|4. 2. 1998
|Filip Hronek
|Vancouver Canucks (NHL)
|2. 11. 1997
|Útočníci
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Matěj Blümel
|Providence Bruins (AHL)
|31. 5. 2000
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Melovský
|Utica Comets (AHL)
|25. 5. 2004
|Jan Mandát
|Pardubice
|18. 11. 1995
|Martin Kaut
|Pardubice
|2. 10. 1999
|Roman Červenka
|Pardubice
|10. 12. 1985
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|25. 2. 1993
|Michal Kovařčík
|Třinec
|19. 11. 1996
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers (NHL)
|20. 7. 2003
Příprava českých hokejistů před MS
Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.
Historie účastí na MS v hokeji
Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.
Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.
Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).
Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.
Česko na mistrovství světa:
- 7× získalo zlaté medaile
- 1× získalo stříbrné medaile
- 6× získalo bronzové medaile
Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.
Medailové úspěchy Čechů na MS
|Rok
|Místo konání MS
|Medaile
|1993
|Německo
|Bronz
|1996
|Rakousko
|Zlato
|1997
|Finsko
|Bronz
|1998
|Švýcarsko
|Bronz
|1999
|Norsko
|Zlato
|2000
|Rusko
|Zlato
|2001
|Německo
|Zlato
|2005
|Rakousko
|Zlato
|2006
|Lotyšsko
|Stříbro
|2010
|Německo
|Zlato
|2011
|Slovensko
|Bronz
|2012
|Švédsko a Finsko
|Bronz
|2022
|Finsko
|Bronz
|2024
|Česko
|Zlato
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.