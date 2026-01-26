Česko nebude zálohovat PET lahve ani plechovky, vláda vsadila na třídění odpadu

Polsko. Německo. Rakousko. Slovensko. Hranice České republiky už teď fyzicky nepřekročíte, aniž byste se ocitli v zemi, kde nelze vrátit petky nebo plechovky od pití za peníze. Mnohaleté úsilí velkých výrobců nápojů i ekologických iniciativ, abychom začali všechny nápoje, nejen ty ve skle, plnit do zálohovaných obalů, je zatím v nedohlednu.
Zálohomat v prodejně Kaufland v pražské Michli (16. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nový kabinet naplnil své sliby voličům a poslanecký návrh, který se koncem loňského roku podařilo do vlády protlačit, neuspěl.

Dlouhý boj mezi odpadovým systémem založeným na síti žlutých kontejnerů na plast a postupně zaváděných šedivých nádobách na plechovky a těmi, kteří prosazovali výkup takových obalů, skončil (zatím) výhrou nezálohovačů.

Už i velcí producenti nápojů se přizpůsobili „starému“ trendu. Část produkce vracejí do vratných obalů

Kdo má jaký názor?

Zálohování nepodporuje vláda (viz box), proti je například i Hospodářská komora ČR (HK). „Místo zavádění povinného zálohového systému by měla být prioritou podpora a rozvoj stávajícího systému třídění komunálních odpadů, který je v evropském srovnání nadprůměrně kvalitní, argumentoval například předseda Sekce životního prostředí HK Jan Mraček.

Švédské prvenství

  • Tři roky zbývá do chvíle, kdy by státy Evropské unie měly povinně dosáhnout 90 procent zpětného odběru PET lahví a plechovek.
  • V Evropě bylo zavedeno zálohování plastových lahví na nápoje před 42 lety. První zemí s tímto systémem se stalo Švédsko.

Podle Institutu pro cirkulární ekonomiku ale není systém efektivní a zřejmě v režimu dobrovolnosti už narazil na svůj strop. „Aktuálně se daří vytřídit sedmdesát procent plastových obalů a třicet procent nápojových plechovek,“ argumentuje Petr Novotný, konzultant institutu.

Recyklace jako řešení

Iniciativa pro zálohování uvádí, že obaly nejsou ani při relativně vysokém procentu třídění efektivně recyklovány. Česko také ročně za to, že nedosahuje stanovených kvót recyklace, platí vysoké částky. Půl miliardy korun tvoří totiž zbytečné odvody do rozpočtu EU za nízkou míru recyklace PET lahví. Hodnota materiálu, který skončí na skládce, ve spalovně nebo pohozený v přírodě bez dalšího využití, přesahuje 640 milionů korun.

Zálohovací automat společnosti Re-turn v irském Dublinu (24. října 2024)

Další stamiliony korun vynaloží obce za výsyp kontejnerů, kde PET lahve končí, ať už jde o žluté, nebo černé kontejnery na směsný odpad. Celkově to stojí Česko ročně více než jeden a půl miliardy korun.

Prodejci se zkušebními zálohomaty nekončí

  • Jaký je názor na to, že Česko nezavede zálohování PET nápojových obalů a plechovek.
  • „Poslanecký návrh na zavedení povinného zálohování není v souladu s programovým prohlášením vlády. Vláda chce především rozvíjet stávající systém třídění odpadu. V návaznosti na programové prohlášení vlády je tedy zapotřebí otázku potenciálního zavedení zálohového systému a jeho nastavení ještě dále vyhodnotit a následně rozhodnout o dalším postupu včetně případného vládního návrhu zákona. Povinné zálohování PET lahví a plechovek by bylo možné navrhnout pouze v případě shody po rozsáhlé odborné a politické diskusi, pokud se potvrdí jeho efektivita a přínos,“ říká ministr životního prostředí Petr Macinka.
  • Náš pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek určitě nekončí, naopak v něm budeme i nadále pokračovat. Tak, abychom byli co nejlépe připraveni na celorepublikový systém, jehož zavedení se předpokládá v roce 2028.
  • „V prodejně v Ženských domovech, Praha 5, jsme po dobu šesti měsíců testovali specifický typ automatu určený pro menší prodejny. Ukončení tohoto konkrétního testu ke konci ledna 2026 bylo plánované a nesouvisí s aktuálním legislativním děním. Získaná data nyní využijeme k dalšímu zefektivnění sběru v našich dalších prodejnách,“ upřesňuje Iveta Barabášová, z externí komunikace prodejen Lidl.
  • „Rozhodnutí vlády odmítnout návrh zákona o obalech, který připravilo předchozí ministerstvo životního prostředí, nemění nic na tom, že zálohový systém patří mezi základní pilíře cirkulárního nakládání s nápojovými obaly. Zálohování umožňuje výrobcům převzít plnou odpovědnost za obaly, které uvádějí na trh, a zajistit jejich skutečný návrat zpět do oběhu. Cílem je dlouhodobě šetřit primární zdroje, materiály i energie a zároveň dosáhnout čistší přírody a veřejného prostoru. Navíc lze díky zálohovému systému uzavřít lokální materiálovou smyčku a zajistit dostatek kvalitního recyklátu s jasným původem pro výrobu nových lahví. Věříme, že vláda, jak sama avizovala, věnuje pozornost zkoumání přínosů zálohování – ty jsou přitom zřejmé a ověřené v praxi. Stačí se podívat kolem sebe: zálohový systém dnes funguje už v 18 evropských zemích, včetně všech našich sousedů, a přináší prokazatelné ekologické i ekonomické benefity. Zálohování je racionálním a osvědčeným řešením pro nakládání s nápojovými obaly, nadto má i dlouhodobou stabilní podporu široké veřejnosti,“ uvedla pro deník Metro Lutfia Miňovská, mluvčí Mattoni 1873.

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Kdo povede pražskou zoo? Nového ředitele budou vybírat ze čtyř kandidátů

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Komise a rada města budou v pondělí rozhodovat o novém řediteli pražské zoologické zahrady. Do užšího výběru postoupili podle serveru Seznam Zprávy bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý...

26. ledna 2026  8:52

Na Chomutovsku se vytvořila ledovka, cesty jsou sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Na Chomutovsku si dnes řidiči musí dát pozor na ledovku. Problémy mohou mít ve stoupání k přechodu do Německa přes Horu Svatého Šebestiána. Cestu na výjezdu z...

26. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  7:05

Silnice v Karlovarském kraji jsou mokré a místy kloužou, zatím jsou bez nehod

ilustrační snímek

Silnice v Karlovarském kraji jsou po ošetření většinou mokré se zbytky rozbředlého sněhu, se zvýšenou opatrností jsou sjízdné. Po nočním intenzivním sněžení...

26. ledna 2026  6:51,  aktualizováno  6:51

Na Vsetínsku se může tvořit náledí a ledovka, silnice jsou sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Na mokrých silnicích na Vsetínsku se dnes ráno lokálně může tvořit náledí nebo ledovka. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V okrese jsou kvůli inverznímu...

26. ledna 2026  6:48,  aktualizováno  6:48

Nastává sedm zásadních let pro českou energetiku. O zachování konkurenceschopnosti rozhodnou investice do rozvoje sítí a nových zdrojů energie

26. ledna 2026  8:30

Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  8:25

Mostecký Taxík Maxík mohou nově využít lidé už od 65 let

Mostecký taxík pro seniory a zdravotně znevýhodněné obyvatele.

Mostecký Taxík Maxík, zvýhodněná dopravní služba pro seniory a zdravotně postižené, se rozšiřuje.

26. ledna 2026  7:59

Lanovka vedoucí na Komáří vížku bude téměř tři měsíce uzavřena

Horní stanice lanovky na Komáří vížku. (listopad 2025)

Za uzavírkou stojí oprava budov obou stanic.

26. ledna 2026  7:59

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Senior taxi v Žatci zdražuje jízdu na 30 korun

Zpráva z vašeho okresu

O 10 korun víc budou od 1. února platit obyvatelé Žatce starší 65 let, kteří budou chtít využít službu Senior Taxi. Zatímco nyní je jedna jízda stojí 20 korun, nově to bude 30 korun.

26. ledna 2026  6:59

