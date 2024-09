Česko se připravovalo na živly fyzicky i teoreticky. Lidé s papíry pro pojišťovnu přicházeli pozdě

Podle rčení, že je lépe být připraveným, i když se nic nestane, než vyděšeným. Češi se připravovali na pohromu. „Připravili jsme podrobný návod, jak krok za krokem řešit majetkové škody, včetně těch ze záplav a povodní,“ říká Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny. Podobně jako ostatní pojišťovny lze případné škody vyplňovat v on-line formulářích, a to i přes mobilní telefony.

Podobný přístup byl znát například i v nejohroženějších krajích. „Připravme se s pokorou na nejhorší scénáře, je to lepší než si myslet, že zrovna sem to nepřijde,“ komentoval blížící se vodu na Vltavě jihočeský hejtman Martin Kuba.

Fotili jste ještě před velkou vodou a vichrem?

Pojišťovny ale už před víkendem upozorňovaly, že snaha lidí případně narychlo doplnit ujednání s pojišťovnou a ještě dodat do smlouvy další dodatky, je už pět minut po dvanácté.

„Určitě neudělal chybu ten, kdo ještě v uplynulých dnech vyfotil věci, dům, auto, v případě, že by došlo k poškození, lze to potom lépe prokázat,“ říká Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven. Bez úspěchu ale byli ti, kteří se ohledně sílícího deště a větru pokusili nahonem doplnit ujednání o škodách. „Riziko povodeň a záplava má určitou čekací dobu, ta se různí od pojišťovny k pojišťovně. Je to v řádech dnů,“ zdůrazňuje Lenka Slabejová.

Nepojištění i podpojištění

Problémem v Česku je mimo jiné i skutečnost, že je tu asi milion zcela nepojištěných domácností, další statisíce nemají smlouvy aktualizované a v případě vichřice či povodně mohou dostat až o desítky procent nižší plnění, které opravy a pořízení nového zařízení pokryje jen částečně.

„V případě domů je to částka, kterou by při totální škodě představovalo odklizení ruin a postavení nové nemovitosti, u bytů je to částka potřebná k pořízení obdobného bytu v dané lokalitě. Ceny nemovitostí v posledních letech podstatně rostly a podle odhadů je u nás až sedmdesát procent nemovitostí podpojištěných,“ konstatuje Markéta Luksová, manažerka pojistných produktů BO! Finance.

Určitě nic nevyhazujte, počkejte na likvidátora

Řada pojišťoven v těchto dnech radí nejenom, jak škodám předejít, ale aktuálně jak se zachovat v případě, že přírodní živly napáchaly na majetku škodu. „V případě zatopení sklepních prostor změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu,“ radí například Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte. Zničené a poškozené věci je dobré shromáždit pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora z pojišťovny.

Je dobré vědět, že pojišťovny zajišťují klientům i nejrůznější pomoc. Řadí se k ní například financování náhradního ubytování – do dojednané výše – v případě, že je nemovitost neobyvatelná.

„Pojišťovací společnosti přispívají na asistenční služby spojené s hlídáním poškozené nemovitosti, převozem a uskladněním věcí z domácnosti či úklidovými pracemi,“ radí Irena Jakobová, pojišťovací specialistka ze společnosti FinGO.