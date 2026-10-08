Česko se v pilíři Úroveň bydlení Indexu prosperity a finančního zdraví posunulo z 23. na 17. místo, což je nejlepší výsledek za pět let sledování. Pomohly rostoucí investice do bytové výstavby, méně domácností s problémy s vytápěním i relativně výhodné nájemní bydlení.
Lepší umístění ale neznamená dostupnější bydlení. Nájmy vycházejí příznivě především ve srovnání s ještě hůře dostupným vlastnictvím. Podle dat Numbeo je na koupi průměrného bytu v Česku potřeba 13,3 ročního příjmu, nejvíce v EU.
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Na bydlení, vodu a energie zároveň podle Eurostatu připadá 32,4 procenta celkových spotřebních výdajů českých domácností. V předposledním Finsku je to 29,7 procenta, v nejlépe hodnoceném Chorvatsku 13,9 procenta.
Šetří se i na potravinách
Podle letošního průzkumu České spořitelny a Evropy v datech, který zpracovala agentura Ipsos, vydává 44 procent respondentů na chod domácnosti více než 30 procent příjmů. Každý desátý vydává dokonce přes polovinu. Loni muselo 45 procent domácností některé výdaje omezit: 26 procent šetřilo na koníčcích, dovolené či zábavě a 16 procent i na potravinách, drogerii nebo oblečení. „Nadměrné náklady na bydlení představují v ČR hlavní rizikový faktor chudoby. Za kritickou hranici se obecně považuje stav, kdy výdaje na nájemné, zálohy na energie a služby přesáhnou 30 až 40 procent čistých příjmů domácnosti. Pokud výdaje tuto hranici překročí, rodinám nezbývají prostředky na základní životní potřeby, jako jsou potraviny či péče o děti, což vede ke vzniku dluhů a hrozbě exekucí. V Česku žije víc než 300 tisíc osob, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, protože vynakládají více než 50 % svých čistých příjmů na bydlení a současně si nemohou dovolit mimořádný výdaj ve výši 14 100 Kč,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.
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S rodiči alespoň částečně, například přes víkend, bydlí 58 procent mladých Čechů do třiceti let. S přáteli nebo partnerem či partnerkou žije 29 procent.
„Jen 17 % české populace je přesvědčeno, že soužití s rodiči v dospělosti je projevem pohodlnosti a nesamostatnosti, přičemž tento názor sdílí zejména starší generace,“ vysvětluje analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil. „Naopak 38 % Čechů bere takové uspořádání domácnosti jako ekonomickou nutnost danou vysokými cenami nemovitostí, 26 % jako dobré dočasné řešení a 9,4 % si bydlení s rodiči dokáže představit jako funkční model vícegeneračního soužití.“
Skeptická mladá generace
Na výdajích domácnosti se podle svých slov alespoň částečně podílí 35 procent mladých žijících s rodiči. Podle rodičů však přispívá více než polovina potomků. Téměř 70 procent Čechů se domnívá, že ceny bydlení neodpovídají jeho kvalitě. Celý život v nájmu si dokáže představit jen třetina populace a za rovnocennou alternativu k vlastnímu bydlení ho považuje čtvrtina.
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Nejskeptičtější je nejmladší generace: přes 46 procent mladých vnímá vlastnictví nemovitosti jako nejlepší jistotu na stáří. Každý pátý Čech považuje nájemné za vyhozené peníze.
Z těch, kteří nájem nevnímají jako plnohodnotnou alternativu, by 47 procent změnilo názor, pokud by byl výrazně levnější než splátka hypotéky. Pro 38 procent by byla rozhodující smlouva na dobu neurčitou a pro třetinu garance, že nájemné nebude skokově růst.