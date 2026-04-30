Sucho v Česku se v posledních týdnech výrazně prohlubuje a podle aktuálních předpovědí se situace zatím nezlepší. Do konce týdne se neočekávají žádné srážky, naopak během prodlouženého víkendu má výrazně vzrůst teplota. To povede k dalšímu vysychání svrchní vrstvy půdy i k poklesu hladin podzemních a povrchových vod.
Alarmující je zejména stav hlubokých vrtů – duben 2026 se stal nejen nejsušším dubnem, ale zároveň měsícem s největší zápornou odchylkou od normálu od roku 1991.
Kořeny současného problému sahají už do zimy, která byla srážkově podprůměrná a teplotně nadprůměrná. „Velký vliv na současný stav měl hlavně brzký konec zimy, kdy většina sněhu odtála na konci února a kdy se také vyskytly poslední významnější srážky na většině území. Nesmíme zapomenout také na fakt, že i loňský rok byl srážkově podprůměrný, takže na mnoha místech navazujeme na deficit už z loňského roku,“ vysvětlil Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích.
Jeden z nejsušších březnů za posledních 60 let
Od konce února tak převládá výrazně suché období. Březen přinesl v průměru pouze 19 mm srážek, což odpovídá pouhým 41 procentům normálu z let 1991–2020. Šlo o pátý nejsušší březen od roku 1961.
Ani duben nepřinesl zlepšení. Podle předběžných dat spadlo v průměru jen 13 mm srážek, tedy zhruba třetina běžného množství. „Jelikož už srážky neočekáváme, tak se bude jednat o druhý nejsušší duben zaznamenaný na našem území od roku 1961 a měsíc budeme hodnotit jako srážkově silně podnormální. Méně srážek, v průměru pouhých 5 mm, spadlo pouze v dubnu 2007,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Výhled navíc není příznivý. Sucho se bude dál prohlubovat, což může způsobit problémy například při pálení ohňů na konci dubna. Očekává se také další pokles hladin podzemních vod a kvůli oteplení i rychlejší úbytek vody v řekách a nádržích. Srážky by se mohly objevit až v první polovině příštího týdne, zatím to ale vypadá spíše na lokální přeháňky bez zásadního dopadu.