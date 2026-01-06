Česko má za sebou sérii mrazivých nocí a to nejhorší ještě má ještě přijít. . Po ústupu silného větru a sněžení dorazily do republiky tuhé mrazy, které podle meteorologů potrvají minimálně do čtvrtečního rána 8. ledna. V noci a nad ránem mohou teploty klesat až k minus 16 stupňům Celsia.
Na vině je kombinace přílivu velmi studeného vzduchu, vyjasněné oblohy a slábnoucího větru. Právě tyto podmínky jsou ideální pro prudké ochlazování, zejména v noci.
|
Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům
Výstraha platí pro většinu Česka
Výstraha před silným mrazem platí pro většinu území republiky, výjimkou je Praha a část Středočeského kraje. O něco vyšší teploty se očekávají také na východě Moravy, kde by měla být větší oblačnost. I tam ale půjde o výrazně podprůměrné hodnoty.
Meteorologové zároveň upozorňují na zdravotní rizika spojená s extrémním chladem. Lidé by se měli oblékat do více vrstev, chránit ruce, hlavu i obličej a omezit pobyt venku, pokud to není nutné. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat malým dětem, seniorům a nemocným.
|
Silné mrazy ale nekomplikují jen běžný pohyb venku. Pro mnoho lidí znamenají také každodenní boj se zamrzlými auty.
Tipy pro řidiče
Mrazivé ráno dokáže potrápit i zkušené řidiče. Zamrzlá okna, přimrzlé stěrače nebo nefunkční zámky nejsou v těchto dnech výjimkou. Tyhle jednoduché triky vám mohou ušetřit čas i nervy:
Zamrzlá okna
Mokré ručníky jako prevence
Ponožky na stěrače
Zamrzlé zámky