Česko těsně prohrálo na MS v hokeji 2026 s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Lukáš Karbulka
Sport   22:57
Zápasy v základních skupinách mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce. Česká reprezentace tuto část šampionátu uzavřela ve Fribourgu, kde k poslednímu zápasu nastoupila proti Kanadě. Slibně rozehraný zápas však nedopadl podle představ.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Daniel Voženílek z Česka. | foto: ČTK

Čeští hokejisté uzavřeli své působení v základní části MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku úterním večerním duelem proti Kanadě. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupili ve Fribourgu proti dosud suverénnímu lídrovi skupiny. Důležité utkání však Českému týmu potřebné dva body nepřineslo a čtvrtfinále si zahrají ve čtvrtek v Curychu.

1. třetina – 1:0

Úvodní dvacetiminutovku zvládli svěřenci Radima Rulíka velmi dobře. Oproti zápasu s Norskem jsou Češi mnohem aktivnější. Vykazuje to i poměr střel – Česko v tomto ohledu vede 11:4. Naopak Kanada, která má jisté první místo ve skupině, zatím trochu pokulhává. To se však může velmi rychle změnit. Skóre v první třetině otevřel po hezké střele zápěstím obránce Marek Alscher – 1:0. O několik minut pak zase Dominik Pavlát zazářil skvělým zákrokem. Češi opět nevyužili přesilovku.

2. třetina – 2:1

Prostřední třetina začala výrazně aktivnějším nástupem Kanady, která českému týmu dělala problémy především při přechodu přes střední pásmo. Národní tým se dlouho nemohl dostat do souvislejšího tlaku, přesto při jedné z prvních návštěv v útočném pásmu udeřil podruhé.

Po povedené kombinaci s Matyášem Melovským zvýšil na 2:0 zkušený útočník Dominik Kubalík. Zápas následně pokračoval ve velmi vysokém tempu a Češi zůstávali aktivní i po druhé vstřelené brance.

Kanada ale dokázala rychle odpovědět. Kontaktní gól na 2:1 vstřelil talentovaný Macklin Celebrini, který využil tlaku svého týmu ve druhé části hry. Česká reprezentace následně ustála první oslabení v utkání a po druhé třetině udržela těsné vedení.

3. třetina – 2:3

Závěrečná třetina začala pokračujícím tlakem Kanady, která byla i nadále aktivnějším týmem. Českou reprezentaci několikrát podržel brankář Dominik Pavlát, jenž předvedl výborný zákrok proti nebezpečné střele Marka Scheifeleho.

Kanaďané však postupně svou převahu přetavili ve vyrovnání. Na 2:2 se prosadil kapitán Macklin Celebrini, kterému stejně jako u předchozí branky připravil gólovou přihrávku Sidney Crosby. Kanada následně pokračovala v tlaku a krátce nato dokonala obrat. Vítěznou branku na 3:2 vstřelil zkušený útočník John Tavares.

Češi se v závěru snažili zvýšit aktivitu a po delší době dokázali soupeře zatlačit. Trenéři navíc sáhli ke hře bez brankáře. Kanada sice dopravila kotouč do prázdné branky, trefa ale kvůli ofsajdu neplatila.

Na konečném výsledku už se však nic nezměnilo. Český tým po porážce obsadil ve skupině B třetí místo a čtvrtfinále mistrovství světa odehraje v Curychu, kde jej čeká Finsko. To prohrálo boj o první místo s domácím Švýcarskem (2:4).

Češi mohou ještě pomýšlet na druhou příčku ve skupině B. Norsko totiž v poledním zápasu proti Dánsku vyhrálo až po prodloužení 4:3. V tabulce mají 15 bodů a Česko před posledním zápasem má 13 bodů.

Kanada má už před závěrečným kolem jistotu prvního místa ve skupině. V případě výhry v základní hrací době by si Češi čtvrtfinále odehráli ve Fribourgu proti Lotyšsku. Pokud by zápas s Kanadou dopadl jakkoliv jinak, Česko by skončilo na třetím místě a odehrálo by čtvrtfinále v Curychu proti Finsku, či Kanadě.

Předzápasový trénink se nekonal

Češi zrušili dnešní rozbruslení, které měli mít okolo poledne. Trenéři před druhým utkáním ve dvou dnech upřednostnili co největší možnost regenerace a dali hráčům volné dopoledne s maximálním možným prostorem pro spánek. Teprve pak bude následovat příprava na Kanadu, která dosud ztratila jediný bod - shodou okolností právě s Nory.

„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ uvedl obránce Michal Kempný.

Všechny české zápasy nabídne ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce.

Program Česka na MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15 – 1:4
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS, 8. den na MS, Česko vs. Slovensko, 9. den na MS, 10. den na MS, 11. den na MS, Česko vs. Norsko, Česko vs. Kanada, 12. den na MS, Pavouk MS,

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
