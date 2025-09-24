Volejbalová pohádka pokračuje. Čtvrtfinálový souboj Čechů s Íránem je na programu ve čtvrtek 25.9. 2025 od 9:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.
Češi už překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii.
Jak si Češi dosud na šampionátu vedli?
Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále. V něm bez ztráty setu uspěla proti Tunisku.
|Datum
|Skupina
|Soupeř
|Čas
|Výsledek
|14. 9. 2025
|H
|Srbsko – Česko
|11:30
|0:3
|16. 9. 2025
|H
|Brazílie – Česko
|04:30
|3:0
|18. 9. 2025
|H
|Česko – Čína
|15:00
|3:0
|23.9. 12:00
|Osmifinále
|Tunisko – Česko
|9:30
|0:3
Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.
|Rok
|Místo konání
|Umístění
|Poznámka
|1998
|Japonsko
|19. místo
|2002
|Argentina
|13. místo
|2010
|Itálie
|10. místo
|Nejlepší umístění samostatné ČR
|2014
|Polsko
|20. místo
|2022
|Polsko + Slovinsko
|19. místo
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkových kanceláří jsou šance obou týmů na postup do čtvrtfinále vyrovnané, mírným favoritem je Írán. Na jeho postup je kurz 1,7 na Čechy pak 2,15.