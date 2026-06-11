Česko vs. Jižní Korea v TV: Druhý zápas MS nemá favorita, hlavní zbraní soupeře je Son Hung-min

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   15:54
Sledovat Metro na Googlu
A je to tady! Češi nastoupí po dvaceti letech k utkání na mistrovství světa. Prvním soupeřem národního týmu na MS 2026 ve skupině bude Jižní Korea. V našem přehledu najdete, kdy a kde zápas sledovat živě i další užitečné informace.

Čeští fotbalisté oslavují trefu Patrika Schicka. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Česko vs. Jižní Korea?

Druhý zápas skupiny A na mistrovství věta ve fotbale se bude hrát v pátek 12. června 2026 od 4:00 na Guadalajara Stadium v Mexiku. Sledovat ho můžete na stanicích ČT Sport a Nova Action. Zápas Jižní Korea – Česko nabídneme i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Datum:pátek 12. června 2026 od 4:00
Dějiště:Guadalajara Stadium (Estadio Akron)
TV přenosČT Sport, Nova Action

Cesta obou týmů na MS ve fotbale

Jižní Korea prošla třetím kolem kvalifikace bez jediné porážky. Ve skupině B s Irákem, Jordánskem, Kuvajtem, Ománem a Palestinou zaznamenala šest výher a čtyři remízy, což z ní udělalo jediný asijský tým, který v závěrečné fázi kvalifikace neokusil porážku.

Česká reprezentace skončila v kvalifikační skupině druhá za Chorvatskem a postup na mistrovství světa si zajistila po dvou barážových bitvách. V obou duelech rozhodla o svém úspěchu až v penaltovém rozstřelu. Češi nejprve vyřadili v Edenu Irsko a o pár dní později na Letné zdolali Dánsko.

Čech vyrazil na MS 2026. Letenky koupil pár minut po postupu, na oknech ubytování má mříže

Kdo hraje za Jižní Koreu?

Největší hrozby v týmu Jižní Koreje? Slavný Son Hung-min, který loni po deseti letech opustil anglický Tottenham. Právě Son byl s deseti góly nejlepším týmovým střelcem v kvalifikaci. V současnosti už hájí barvy amerického Los Angeles FC.

Nejproduktivnějším asistentem v cestě na světový šampionát byl I Kang-in z PSG, loňský vítěz Ligy mistrů a letošní finalista. Obranu v reprezentaci diriguje Kim Min-če z mnichovského Bayernu.

Maple, Zayu a Clutch. Fotbalové MS 2026 bude mít hned tři maskoty. Co symbolizují?

Jak oba týmy zvládly generálku?

  • Čeští fotbalisté přehráli v posledním přípravném duelu Guatemalu 3:1. Od ubojované baráže se trenér Koubek snaží vyladit herní styl a i proti Guatemale bylo vidět, že tým se ještě potřebuje sehrát.
  • Jižní Korea naladila formu těsnou výhrou 1:0 nad Salvadorem. V přípravném utkání v americkém Provu měla převahu, ale dlouho narážela na obranu soupeře i brankáře Maria Gonzáleze. Rozhodnutí přinesla až 57. minuta, kdy se z přímého kopu trefil záložník Lee Dong-gyeong.

Vzájemné zápasy Česko vs. Jižní Korea

Čeští fotbalisté proti Koreji odehráli pouze tři přípravné duely a všechny velmi dávno.

Vzájemné zápasy Česka a Jižní Koreje
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
5. 6. 2016přípravaČeskoJižní Korea1:2
15. 8. 2001přípravaČeskoJižní Korea5:0
27. 5. 1998přípravaJižní KoreaČesko2:2

Jak to vidí bookmakeři?

Sázková kancelář Tipsport vidí utkání naprosto otevřeně:

Sázkové kurzy na utkání Jižní Korea vs. Česko
ZápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Jižní Korea – Česko2,743,092,96

Jak sledovat MS ve fotbale 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

Není to pachatel. Policie propustila muže zadrženého kvůli napadení desetileté dívky

Ilustrační snímek

Už se zdálo, že se policistům v Krnově i díky pomoci veřejnosti podařilo dopadnout útočníka, který minulý týden brutálně napadl desetiletou dívku. Jenže se ukázalo, že zadržený muž nejspíše není oním...

12. června 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Muž si nechal omylem zaslané miliony, soud ho poslal na šest let do vězení

ilustrační snímek

Soud poslal na šest let do vězení podnikatele se solí, jenž si ponechal 14 milionů korun, které mu na jeho účet omylem poslala vinohradská nemocnice. Nečekané obohacení se snažil zakrýt převodem...

12. června 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Česká investiční skupina SCF vstupuje do Rumunska, kupuje zde retail parky

12. června 2026  14:17

Kriminalisté hledají muže, kterému po derby maskovaní muži mohli ukrást šálu

Kriminalisté hledají muže, který se mohl stát obětí loupeže.

Kriminalisté hledají muže, který se podle nich mohl po květnovém fotbalovém derby pražských S stát obětí loupeže. Zveřejnili záznam, na němž by se mohl on sám nebo ho kdokoliv jiný poznat.

12. června 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pokuta a zákaz řízení. Bývalý šéf mordparty jel opilý, může přijít i o výsluhy

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Se šedesátitisícovou pokutou a zákazem řízení na jeden rok odešel ve čtvrtek od karlovarského soudu někdejší šéf takzvané mordparty krajského ředitelství policie Rudolf Flaška. Soudkyně Ivana...

12. června 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Zdravé firmy, zdravé Česko: péče o zaměstnance jako konkurenční výhoda

12. června 2026  14:08

Vandal poničil oblíbené místo v Českém ráji, sprejem počmáral pískovcové bloky

Vandal poničil okolí Josefova pramenu v Českém ráji.

Neznámý vandal posprejoval v Českém ráji oblíbené turistické místo. V Hruboskalském skalním městě v Sedmihorkách poničil pískovcové bloky u Josefova pramene. Čin už vyšetřuje policie.

12. června 2026  14:02

Jihlava chce novou expozici v historickém Stříbrném domě, požádá o dotaci

ilustrační snímek

Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ni o dotaci. Cílem projektu...

12. června 2026  12:28,  aktualizováno  12:28

Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku uzavřela nehoda dodávky a nákladního auta

ilustrační snímek

Dálnici D35 u Loštic na Šumpersku dnes před polednem uzavřela nehoda dvou vozidel, podle dopravních informací jde o střet nákladního auta a dodávky. Mluvčí...

12. června 2026  12:23,  aktualizováno  12:23

Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák

Romantická komedie o tajném románku na pracovišti a o problémech, do kterých se...

Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i amatérských diváků na českém internetu nový snímek od Netflixu s názvem Pracovní romance (Office...

12. června 2026

Kolony cestou na Slovensko. Kvůli opravě u Zašové nabírají motoristé zpoždění

U obce Zašová začala v červnu oprava silnice na hlavním tahu na Slovensko. V...

Projet po hlavní silnici z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, je od druhého červnového týdne výrazně složitější. Především v ranních a odpoledních dopravních...

12. června 2026  13:52

Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který řídil vlak opilý. Hrozí mu tři roky

ilustrační snímek

Policejní komisař v pátek zahájil trestní stíhání strojvedoucího, který počátkem letošního května řídil na Přerovsku vlak pod vlivem alkoholu. Obvinili ho z přečinu ohrožení pod vlivem návykové...

12. června 2026  13:42,  aktualizováno  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.