Česko znovu hostí světový šampionát v krasobruslení. Do Prahy přijedou hvězdy

  12:05
Český krasobruslařský svaz po úspěšném pořadatelství kontinentálního šampionátu v Ostravě v roce 2017 čeká další meta. ISU mistrovství světa v krasobruslení se po třiatřiceti letech vrátí do České republiky. Nejlepší světoví krasobruslaři a krasobruslařky budou bojovat o medaile od 24. do 29. března 2026 v pražské O2 arena.
Maskot Eda se bude až do března pohybovat během roadshow po kluzištích napříč Českem. Na pražské zastávce na Vyšehradě s ním před Vánoci byla také reprezentantka Natálie Taschlerová. | foto: Český krasobruslařský svaz

V Československu se světový šampionát uskutečnil čtyřikrát – v roce 1908 v Opavě, v letech 1962 a 1993 v Praze a v roce 1973 v Bratislavě. Samostatná Česká republika uspořádá mistrovství světa v krasobruslení podruhé. Organizaci jí přidělila Mezinárodní bruslařská unie v prosinci roku 2022.

Premiére předcházela tragédie

Historicky první mistrovství světa v Československu se uskutečnilo v roce 1962 po ročním odkladu z důvodu tragické letecké nehody amerického týmu. V Praze při své vůbec první účasti na světovém šampionátu zvítězili v kategorii tanečních párů sourozenci Romanovi.

Eva a Pavel Romanovi byli mistry světa celkem čtyřikrát.

„Byla to naše první velká akce, nevěděli jsme, co čekat. Říkali jsme si, že za výsledek v nejlepší desítce bychom byli rádi. Opravdu nás překvapilo, že jsme si nakonec odvezli zlaté medaile. Zároveň jsme byli hodně psychicky unavení, protože technologie nebyly tak vyvinuté jako dnes a na finální výsledek jsme museli dlouho čekat, což nebylo vůbec příjemné,“ vzpomíná Eva Romanová. Společně s bratrem Pavlem opanovali následující tři mistrovství světa a v letech 1962 až 1965 odjížděli z vrcholné soutěže neporaženi.

„Fantastické. Přesně to jsem si říkala, když jsem se dozvěděla, že se světový šampionát vrátí do Prahy. Moc se těším na atmosféru a věřím, že si sportovci i diváci tuto jedinečnou událost užijí na maximum. Navíc když v kategorii tanečních párů máme dvě nadějné dvojice,“ dodává Romanová.

Smolná brambora

Na úspěšnou tradici českého krasobruslení o třicet let později navázala sportovní dvojice Radka Kovaříková a René Novotný, kteří vybojovali svůj první cenný kov mezi světovou elitou v roce 1992 v Oaklandu.

„O rok později se od nás na domácím mistrovství v Praze očekával zisk titulu mistrů světa, což se nám bohužel nepodařilo. Domácí prostředí je vzácné a jedinečné, s neskutečnou podporou jak od diváků, tak i od pořadatelů. Všichni mluví vaším jazykem a cítíte, že jsou k vám o něco blíž než k ostatním účastníkům. Jakmile vyjedete na led, všichni hned fandí. Na druhou stranu se musíte připravit na extrémně náročný psychický i mediální tlak,“ popisuje Novotný, jenž s Kovaříkovou o dva roky později ovládl mistrovství světa v Birminghamu.

Radka Kovaříková a René Novotný před domácím publikem na MS 1993 v Praze skončili čtvrtí, mistry světa se stali až od dva roky později.

„Našim nadějným sportovcům bych poradil jediné – aby v Praze neměli přehnaná očekávání a připravili se hlavou na mistrovský závod jako na každý jiný. V opačném případě tyto situace ve valné většině nedopadají dobře. Medailový úspěch pak může být už jen třešničkou na krasobruslařském dortu,“ říká Novotný.

Průvodcem bude ježek, jmenuje se Eda

Maskotem pražského šampionátu se stal ježek. „Je jedním ze symbolů české přírody, a proto byl pro nás jednoznačnou volbou. Představa ježka na ledě může být možná na první pohled nečekaná, ale pro nás je ztělesněním houževnatosti a křehkosti. Stejně jako si krasobruslaři musí hlídat každý detail pohybu, i on při svých cestách velmi opatrně našlapuje. A navíc – takový odpíchnutý rittberger by v ježčím podání jistě získal u fanouškovské poroty plné bodové ohodnocení,“ nahrává představivosti Miloš Židík, Head of Media Operations, Communications & Brand.

Vstupenky jsou

  • Světový šampionát odstartuje v úterý 24. března oficiálními tréninky. Jako první vstoupí do soutěže ženy a sportovní dvojice středečními krátkými programy. Muži si svou premiéru v O2 areně odbydou ve čtvrtek, tance na ledě v pátek.
  • Vrchol nastane v sobotu – nejprve volnými jízdami mužů, soutěžní část šampionátu uzavře večerní blok v současnosti nejúspěšnější tuzemské disciplíny, tedy tanců na ledě. V neděli se fanoušci tradičně mohou těšit na exhibici.
  • Vstupenky na všechny části mistrovství je stále možné zakoupit v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

O jménu maskota hlasovali fanoušci na sociálních sítích i během podzimní roadshow napříč republikou. Nakonec zvítězil tip se jménem Eda. „Během roadshow patřil k nejčastějším návrhům, zároveň je krátký, snadno zapamatovatelný a vyslovitelný i pro zahraniční fanoušky. Vychází také z anglického slova edge (hrana, ostří – pozn. red.), které ke krasobruslení neodmyslitelně patří,“ uvedli pořadatelé.

Kdo bude reprezentovat?

Česká republika má už jistých několik zástupců. Největším lákadlem pro domácí publikum budou tance na ledě, které také v sobotu večer celé mistrovství zakončí. Představí se dva české sourozenecké páry – Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.

Mezi muži se představí Georgii Reshtenko, ve sportovních dvojicích Anna Valesi a Martin Bidař. V kategorii žen zatím nominace jasná není.

Kdo ze zahraničních hvězd nakonec do Prahy dorazí, zůstává zatím otázkou. Většina závodníků své rozhodnutí pravděpodobně oznámí až po únorových olympijských hrách v Itálii.

Česko znovu hostí světový šampionát v krasobruslení. Do Prahy přijedou hvězdy

Maskot Eda se bude až do března pohybovat během roadshow po kluzištích napříč...

Český krasobruslařský svaz po úspěšném pořadatelství kontinentálního šampionátu v Ostravě v roce 2017 čeká další meta. ISU mistrovství světa v krasobruslení se po třiatřiceti letech vrátí do České...

25. prosince 2025  12:05

Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli...

Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se...

25. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

