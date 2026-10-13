Československý James Bond vymámil z ženy peníze i bez sítí. Podvod vymyslela kamarádka z kafíčka

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Falešný voják v zahraniční misi, osamělá žena a naléhavá prosba o peníze. Tak vypadá jeden z typických scénářů dnešních internetových milostných podvodů. Podobné příběhy ale kriminalisté řešili už před desítkami let. V 80. letech například žena posílala peníze muži, který se vydával za tajného agenta a tvrdil, že zachraňuje papeže.

Lidé mají často pocit, že to, co se právě děje, je naprostá novinka a týká se pouze jejich generace nebo názorové bubliny. S rozvojem internetu se staly „populární“ nejrůznější podvody na síti, kdy se především ženy seznámí s mužem, nejčastěji vojákem v zahraniční misi.

Znáte love scam?

  • Jedná se o frekventovaný internetový podvod.
  • Zaměřuje na budování falešného romantického vztahu s cílem získat finanční prostředky. Celosvětově přijdou oběti až o 1,3 miliardy dolarů.

Scénář je, s malými obměnami, stále stejný. Po delším dopisování a přeposílání fotografií vznikne mezi hrdinou někde tam v dáli ve válce a osamělou ženou tak pevné pouto, že ona je ochotna svému vysněnému rekovi pomoci i z té největší šlamastyky. Tyto seznamovací podvody na internetu (často označované jako love scam nebo romance scam) představují vážné bezpečnostní riziko, před kterým dlouhodobě varuje Česká bankovní asociace (ČBA) i Policie ČR.

Šikovný „stavbyvedoucí“ s americkým pasem

Nemusí se ale vždy jednat jen o vojáka na zahraniční misi, který potřebuje peníze na zpáteční letenku. Někdy stačí i legenda o stavbyvedoucím. „Muž podvedené ženě nabídl možnost výhodného investování prostřednictvím internetu a poškozená mu ochotně ze svého účtu zaslala částku přes jeden a půl milionu korun,“ popisuje policistka Barbora Šmaterová. Podvodníkovi to ovšem nestačilo a ženě sdělil, že mu byly odcizeny stavební stroje, a aby za ní mohl přijet do České republiky, musí stavbu dokončit, takže by potřeboval zaslat další peníze. Poškozená mu tedy ještě poslala přes 400 tisíc korun. Pak už „stavbyvedoucí“ přestal komunikovat.

Zachraňuje papeže a roztáčí kola světových dějin

Neuvěřitelný příběh zaznamenali v 80. letech minulého století českoslovenští kriminalisté. Podrobně ho v souboru kriminálních případů zachytil spisovatel I. M. Jedlička. Jak se říká, kdyby to nebyla pravda, byla by to legrace.

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Na léčení v nemocnici se seznámila mladší žena Milena se starší paní Zachovou. Když se pak obě začaly scházet na kafíčku v Praze v hotelu Belvedere, starší dáma prozradila té mladší, že se do ní zakoukal její dobrý známý, a zda by ji mohl, alespoň zatím dopisem, oslovit. Milena nejdříve nereagovala, ale pak se nechala přemluvit.

„Je to podplukovník od zpravodajské služby,“ sdělila Mileně Zachová. Dokonce verzi podpořila tím, že mladší společnici prozradila i jeho adresu. Když ho tam chtěla žena navštívit, na zvoncích ani schránkách ale jméno podplukovníka Svatopluka Hlaváče nenalezla. „To dá přece rozum, že člověk od tajné služby si nedá jméno na dveře. Má na starosti v cizině úkoly, na nichž závisejí životy, pomáhal vypátrat atentátníka, který střílel na papeže,“ varovala Zachová. A dodala, že Hlaváč je člověk, který roztáčí kola světových dějin.

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Peníze na povinné ručení i na náhrobek

Dopisy přebírala na kafíčkách Zachová, tam předávala i rozvědčíkova psaní. Postupně se z formálního vztahu stal vztah milenecký. Tehdy přitlačil Sváťa na pilu a začal žádat peníze. Zamilovaná žena bez váhání platila. Tu na povinné ručení, tu na náhrobek pro jeho otce, na dědické poplatky. Nezarazila ji prosba o peníze na nákup valut.

Milena zřejmě podlehla vidině, že Sváťa je něco jako Jiří Hradec, československý James Bond z 30 případů majora Zemana, který rezonoval v televizi. Nakonec mu přes Zachovou naposílala osmdesát tisíc korun. Že dopisy psala a peníze inkasovala Zachová, zjistila posléze kriminálka. Kam se finance poděly, to podvodnice nikdy neprozradila.

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Témata: peníze, podvod, papež

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