Český animák míří k Hollywoodu: Křišťálová planeta láká na hvězdy i marvelovského supervizora

Filip Jaroševský
  6:13
Animák světové úrovně z Česka? Do kin se chystá snímek od tvůrců Lichožroutů a Čtyřlístku.
Rea (vlevo) se seznámí s Andym a společně objeví tajuplný svět. A bude u toho hrát hudba Dalibora Grubačeviče a Mateho Matišiče. | foto: Falcon

Víte, jaké to je, když se ocitnete na nově osídlené planetě? Právě tam začíná dobrodružství nového českého animáku Tajemství Křišťálové planety, za kterým stojí tvůrci filmů Lichožrouti a Čtyřlístek ve službách krále. Jedenáctiletá Rey tu objeví tajemný podzemní svět, o němž nikdo nemá tušení. Společně s kamarádem Andym navíc narazí na mládě neznámého tvora – a rozhodnou se ho ochránit před chamtivým guvernérem Mordokanem, který ho chce zneužít pro vlastní zisk.

Cestou marvelovek

Animáky Češi umí

  • Tuzemská animace má dlouhou a velmi silnou tradici – od klasických loutkových filmů až po moderní digitální tvorbu.
  • Velkou ikonou je Krtek od Zdeňka Milera, který si získal popularitu po celém světě, stejně jako loutkové filmy Jiřího Trnky, například Špalíček nebo krátký film Ruka.
  • Mezi oblíbené večerníčky patří například Pat a Mat, Bob a Bobek – králíci z klobouku, Maxipes Fík a Mach a Šebestová, které baví děti i dospělé už několik generací.
  • Z novější tvorby stojí za zmínku Fimfárum, inspirované pohádkami Jana Wericha, dále Kuky se vrací od Jana Svěráka nebo moderní animované filmy Lichožrouti a Myši patří do nebe, které dokazují, že si česká animace stále drží vysokou kvalitu i originalitu.
  • Za zmínku stojí i surrealistický loutkový film Jana Baleje Jedné noci v jednom městě, složený z bizarních příběhů.

Film se poprvé představí v hlavní soutěži Zlín Film Festivalu, který se bude konat na přelomu května a června. Do českých kin má pak vstoupit 13. srpna. Už z prvních fotografií a upoutávek je zřejmé, že by mohlo jít o animák světové úrovně. Supervizorem animace snímku Tajemství Křišťálové planety je totiž Jakub Pístecký, Čech, který strávil dvě dekády své kariéry v Hollywoodu a pracoval například na filmových marvelovkách Avengers: Endgame, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Ragnarok, Iron Man nebo na animovaném hitu Gorea Verbinskiho Rango. Do Česka s sebou přinesl také zkušenosti přímo z vizuálního studia režiséra Star Wars či kultovky Americké graffiti George Lucase.

„To ale není jediná věc, která animované dobrodružství pro celou rodinu spojuje s Hollywoodem. České studio Alkay Animation Prague, které stojí za výrobou filmů Lichožrouti a Čtyřlístek, získalo pro hlavní roli záporáka Mordokana jednoho z nejslavnějších britských herců, oscarového Jeremyho Ironse,“ uvádí Zuzana Janák, zástupkyně společnosti Falcon – distributora snímku.

Lábus a Balzerová

V české verzi se do role hlavního záporáka převtělil Jiří Lábus. Po boku Ironse v anglické verzi zazní i Vanessa Redgrave (Matriarcha), jedna z největších hereček své generace a rovněž nositelka Oscara, a Michael York (Patriarcha) – hollywoodský veterán. V českém znění propůjčí Matriarše svůj hlas Eliška Balzerová a Patriarchu ztvární Miroslav Táborský.

V dalších rolích se představí Adéla Hesová jako Rea, Jakub Barták jako Andy a jeho mladší bratr Jan Barták jako mládě Burgy. Vala, otce Rey, ztvární Jaroslav Plesl, Andyho ochranářskou matku Sandru Patricie Solaříková. Mia, dcera Mordokana, promluví hlasem Chiary Nelly Kekrt a Annah, matku malého Burgyho, hlasově oživí Berenika Kohoutová.

Jako v Hollywoodu?

Film vznikl jako česko-chorvatsko-slovenská koprodukce s produkčními společnostmi Filmosaurus Rex (Záhřeb) a BFilm (Bratislava) a koproducentem je Česká televize a její kreativní producentkou Barbara Johnsonová. Snímek podpořil Státní fond audiovize, Chorvatské audiovizuální centrum, Slovenský audio vizuální fond, Eurimages a program Kreativní Evropa – MEDIA, Kreativní vouchery MKČR.

Snímek uvidí diváci nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku či Černé Hoře.

Český animák míří k Hollywoodu: Křišťálová planeta láká na hvězdy i marvelovského supervizora

