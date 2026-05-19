Český kreslený muzikál Kámen Osudu, který vznikl coby autorský projekt studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) Julie Černé, bude součástí letošního ročníku chorvatského mezinárodního festivalu animace a komiksu Supertoon. Nominaci získal výjimečně hned ve dvou kategoriích, tedy jako animovaný film i jako komiks.
|
Punisher s tváří Jona Bernthala řádí na Disney+. Antihrdina se v létě objeví také v kinech
Surrealistická cesta oživlého kamene
Snímek vychází z původní komiksové trilogie. Surrealistický příběh sleduje bytost podobnou kameni s lidskými končetinami, která opouští svůj domov a vydává se na cestu za svobodou, identitou a pocitem sounáležitosti. Film kombinuje animaci, hudbu a výraznou poetiku, díky čemuž působí jako absurdní, místy až existenciální muzikál.
|
(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku
Festivalové úspěchy napříč kontinenty
Na festivalové scéně už má za sebou řadu úspěchů. Získal například Cenu poroty v soutěži absolventských filmů na letošním Bucheon International Animation Festivalu (BIAF 2025) v Koreji, Cenu poroty v kategorii Best student film na Sea Slug Animation Festivalu v americkém Seattlu, zvláštní uznání na německém festivalu Sehsüchte a také zvláštní uznání mezinárodní poroty na největším tuzemském festivalu animovaného filmu Anifilm v Liberci.
|
Vyrazte na Open House Praha 2026 dřív. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku