Jako první vyrazí do bojů o olympijské medaile curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. České duo si postup na XXV. zimní olympijské hry v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo zajistilo ještě před Vánoci v Kanadě, kde ve finále kvalifikačního turnaje porazilo favorizovanou Austrálii.
V kategorii mixed doubles je český pár nejmladším týmem. Julii Zelingrové je teprve 19 let a Vítovi Chabičovskému 21. Přesto jim zkušenosti nechybí – oba už se dříve úspěšně účastnili olympijských her mládeže. Julie Zelingrová se spolu s Ondřejem Blahou v Koreji v roce 2024 probojovala až do čtvrtfinále, Vít Chabičovský ve Švýcarsku v roce 2020 s čínskou spoluhráčkou Pei Junhang vybojoval bronz, který zůstává zatím jedinou českou curlingovou olympijskou medailí.
Nadcházející soutěž považuje mladý pár za výrazně náročnější. „Je to něco jiného, neznámého. Všechny zápasy tady budou extrémně těžké. V Kanadě byly i slabší týmy, které jsme věděli, že porazíme. Tady je to spíš naopak,“ řekl Vít Chabičovský v rozhovoru pro Radiožurnál.
Start ještě před ceremoniálem
Turnaj začne dva dny před zahajovacím ceremoniálem – tedy dnes. A představý se i český mix, který ve večerním zápase od 19:05 je vyzve Kanadu, kterou Chabičovský považuje za favorita na postup do play-off a možná i na medaile. „Je dobře hrát hned první zápas s favoritem. V prvním utkání se většina týmů teprve rozkoukává, takže rozdíl bude menší,“ dodal jednadvacetiletý olympionik.
Česká reprezentace v curlingu se na olympiádě zatím objevila jen jednou – v roce 2022 Zuzana a Tomáš Paulovi vybojovali šesté místo v kategorii mixed doubles. V předchozích letech se české týmy do olympijské kvalifikace nedostaly, zejména mužské dvojice končily opakovaně těsně pod čarou.
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
Vše je připraveno na start
Olympijský a paralympijský curling se uskuteční v hale v Cortině d’Ampezzo, která vznikla přímo pro olympijské hry v roce 1956. Tehdy se soutěžilo pod širým nebem a k vidění byly hokej a krasobruslení; střecha byla přidána až o několik desetiletí později. Hry z roku 1956 byly prvními zimními olympijskými hrami vysílanými v televizi.
Technologie z Česka