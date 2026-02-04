Český curling na OH 2026: Chabičovský se Zelingrovou chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:19
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie mixed doubles si účast zajistil vítězstvím v kvalifikaci v Kanadě.
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová | foto: Profimedia.cz

Jako první vyrazí do bojů o olympijské medaile curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. České duo si postup na XXV. zimní olympijské hry v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo zajistilo ještě před Vánoci v Kanadě, kde ve finále kvalifikačního turnaje porazilo favorizovanou Austrálii.

V kategorii mixed doubles je český pár nejmladším týmem. Julii Zelingrové je teprve 19 let a Vítovi Chabičovskému 21. Přesto jim zkušenosti nechybí – oba už se dříve úspěšně účastnili olympijských her mládeže. Julie Zelingrová se spolu s Ondřejem Blahou v Koreji v roce 2024 probojovala až do čtvrtfinále, Vít Chabičovský ve Švýcarsku v roce 2020 s čínskou spoluhráčkou Pei Junhang vybojoval bronz, který zůstává zatím jedinou českou curlingovou olympijskou medailí.

Nadcházející soutěž považuje mladý pár za výrazně náročnější. „Je to něco jiného, neznámého. Všechny zápasy tady budou extrémně těžké. V Kanadě byly i slabší týmy, které jsme věděli, že porazíme. Tady je to spíš naopak,“ řekl Vít Chabičovský v rozhovoru pro Radiožurnál.

Start ještě před ceremoniálem

Turnaj začne dva dny před zahajovacím ceremoniálem – tedy dnes. A představý se i český mix, který ve večerním zápase od 19:05 je vyzve Kanadu, kterou Chabičovský považuje za favorita na postup do play-off a možná i na medaile. „Je dobře hrát hned první zápas s favoritem. V prvním utkání se většina týmů teprve rozkoukává, takže rozdíl bude menší,“ dodal jednadvacetiletý olympionik.

Česká reprezentace v curlingu se na olympiádě zatím objevila jen jednou – v roce 2022 Zuzana a Tomáš Paulovi vybojovali šesté místo v kategorii mixed doubles. V předchozích letech se české týmy do olympijské kvalifikace nedostaly, zejména mužské dvojice končily opakovaně těsně pod čarou.

Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský

Datum a časZápas
4. 2. 19:05Kanada vs. Česko
5. 2. 10:05Švédsko vs. Česko
5. 2. 19:05Česko vs. Velká Británie
6. 2. 14:35Česko vs. USA
7. 2. 14:35Česko vs. Korea
7. 2. 19:05Česko vs. Švýcarsko
8. 2. 10:05Norsko vs. Česko
8. 2. 14:35Itálie vs. Česko
9. 2. 10:05Česko vs. Estonsko

Vše je připraveno na start

Olympijský a paralympijský curling se uskuteční v hale v Cortině d’Ampezzo, která vznikla přímo pro olympijské hry v roce 1956. Tehdy se soutěžilo pod širým nebem a k vidění byly hokej a krasobruslení; střecha byla přidána až o několik desetiletí později. Hry z roku 1956 byly prvními zimními olympijskými hrami vysílanými v televizi.

Technologie z Česka

  • Na letošní olympiádě se představí elektronická madla, která budou hlídat, zda hráč odhodil kámen včas (před příčnou čárou, tzv. hog line). Barevné diody zajistí přesnější dodržování pravidel, přičemž celý projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.
  • Elektronická madla se v curlingu používala již dříve, ale kvůli častým výpadkům byla stažena. Nový systém se ovládá podobně jako předchozí: hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování (modrá indikace). Při odhozu signalizuje zelené či červené světlo, zda byl kámen vypuštěn včas. V případě chyby je kámen ze hry odstraněn.

