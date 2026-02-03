Jako první vyrazí do bojů o olympijské medaile curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. České duo si postup na XXV. zimní olympijské hry v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo zajistilo ještě před Vánoci v Kanadě, kde ve finále kvalifikačního turnaje porazilo favorizovanou Austrálii.
V kategorii mixed doubles je český pár nejmladším týmem. Julii Zelingrové je teprve 19 let a Vítovi Chabičovskému 21. Přesto jim zkušenosti nechybí – oba už se dříve úspěšně účastnili olympijských her mládeže. Julie Zelingrová se spolu s Ondřejem Blahou v Koreji v roce 2024 probojovala až do čtvrtfinále, Vít Chabičovský ve Švýcarsku v roce 2020 s čínskou spoluhráčkou Pei Junhang vybojoval bronz, který zůstává zatím jedinou českou curlingovou olympijskou medailí.
Nadcházející soutěž považuje mladý pár za výrazně náročnější. „Je to něco jiného, neznámého. Všechny zápasy tady budou extrémně těžké. V Kanadě byly i slabší týmy, které jsme věděli, že porazíme. Tady je to spíš naopak,“ řekl Vít Chabičovský v rozhovoru pro Radiožurnál.
Curling na ZOH 2026: Česko reprezentuje mužský tým i pár v mixu. První zápas je už zítra
Turnaj začne dva dny před zahajovacím ceremoniálem – ve středu 4. února. Ve večerním zápase od 19:05 je čeká Kanada, kterou Chabičovský považuje za favorita na postup do play-off a možná i na medaile. „Je dobře hrát hned první zápas s favoritem. V prvním utkání se většina týmů teprve rozkoukává, takže rozdíl bude menší,“ dodal jednadvacetiletý olympionik.
Česká reprezentace v curlingu se na olympiádě zatím objevila jen jednou – v roce 2022 Zuzana a Tomáš Paulovi vybojovali šesté místo v kategorii mixed doubles. V předchozích letech se české týmy do olympijské kvalifikace nedostaly, zejména mužské dvojice končily opakovaně těsně pod čarou.
Vše je připraveno na start
Olympijský a paralympijský curling se uskuteční v hale v Cortině d’Ampezzo, která vznikla přímo pro olympijské hry v roce 1956. Tehdy se soutěžilo pod širým nebem a k vidění byly hokej a krasobruslení; střecha byla přidána až o několik desetiletí později. Hry z roku 1956 byly prvními zimními olympijskými hrami vysílanými v televizi.
Na letošní olympiádě se představí elektronická madla, která budou hlídat, zda hráč odhodil kámen včas (před příčnou čárou, tzv. hog line). Barevné diody zajistí přesnější dodržování pravidel, přičemž celý projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.
Elektronická madla se v curlingu používala již dříve, ale kvůli častým výpadkům byla stažena. Nový systém se ovládá podobně jako předchozí: hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování (modrá indikace). Při odhozu signalizuje zelené či červené světlo, zda byl kámen vypuštěn včas. V případě chyby je kámen ze hry odstraněn.