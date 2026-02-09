V kategorii mixed doubles byl český pár nejmladším týmem. Julii Zelingrové je teprve 19 let a Vítovi Chabičovskému 21. Přesto jim zkušenosti nechyběly – oba už se dříve úspěšně účastnili olympijských her mládeže. Julie Zelingrová se spolu s Ondřejem Blahou v Koreji v roce 2024 probojovala až do čtvrtfinále, Vít Chabičovský ve Švýcarsku v roce 2020 s čínskou spoluhráčkou Pei Junhang vybojoval bronz, který zůstává zatím jedinou českou curlingovou olympijskou medailí.
Premiérová účast mladého páru lze považovat za povedenou. Český pár uzavřel olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. V konečném pořadí obsadili osmé místo.
Start ještě před ceremoniálem
Turnaj začal dva dny před zahajovacím ceremoniálem – tedy ve středu. A ve stejný den se představil i český mix, který ve večerním zápase od 19:05 je vyzval Kanadu, kterou Chabičovský považuje za favorita na postup do play-off a možná i na medaile. „Je dobře hrát hned první zápas s favoritem. V prvním utkání se většina týmů teprve rozkoukává, takže rozdíl bude menší,“ dodal jednadvacetiletý olympionik. Zápas nákonec prohráli 5:10. Ve čtvrtek pak nestačili na favority ze Švédska a připsali si druhou prohu v poměru 4:7.
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|10:5
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|7:4
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|7:8
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|1:8
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|9:4
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|3:10
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|3:6
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|8:2
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
|8:4
Česká reprezentace v curlingu se na olympiádě zatím objevila jen jednou – v roce 2022 Zuzana a Tomáš Paulovi vybojovali šesté místo v kategorii mixed doubles. V předchozích letech se české týmy do olympijské kvalifikace nedostaly, zejména mužské dvojice končily opakovaně těsně pod čarou.
Hala s velkou historií
Olympijský a paralympijský curling se uskuteční v hale v Cortině d’Ampezzo, která vznikla přímo pro olympijské hry v roce 1956. Tehdy se soutěžilo pod širým nebem a k vidění byly hokej a krasobruslení; střecha byla přidána až o několik desetiletí později. Hry z roku 1956 byly prvními zimními olympijskými hrami vysílanými v televizi.
Curling je sport, ve kterém proti sobě soupeří dva čtyřčlenné týmy. Hráči střídavě posílají po ledě kameny vážící zhruba 20 kg směrem ke skupině soustředných kružnic s cílem dostat své kameny blíž ke středu než soupeř. Poprvé byl na programu OH již v roce 1924, stabilní součástí her je ale až od Nagana 1998.
Sport vznikl v 16. století ve Skotsku, kde se hrál v zimě na zamrzlých rybnících a jezerech. V počátcích tohoto sportu se používaly kameny vytažené ze dna řeky, v 17. století se objevily první kameny s držadly, což umožnilo styl podobný dnešnímu. Klíčovým bodem byla standardizace kamenů a přesunutí do hal s umělým ledem v 20. století.
