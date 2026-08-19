Český dokument zabojuje o Oscara. Z Berlinale si už odvezl dvě významné ceny

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  16:29
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Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki

Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki | foto: KVIFF.cz

Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki
Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki
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Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacki v něm pět let sledovala život svého bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Snímek natočený převážně na mobil už získal dvě ceny na Berlinale.

Českou republiku bude v boji o Oscara zastupovat dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. O jeho výběru rozhodli členové České filmové a televizní akademie.

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Režisérka Pepa Lubojacki v intimním snímku pět let zaznamenávala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato, natočený převážně na mobilní telefon, propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, animované fotografie a grafické koláže.

Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Úspěch z Berlína

Dokument už letos zaznamenal výrazný mezinárodní úspěch. Na festivalu Berlinale získal cenu za nejlepší dokumentární film a také nezávislou Caligariho cenu. Českému publiku se představil v červenci na festivalu v Karlových Varech, do kin vstoupí 24. září.

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Do užšího výběru o českého kandidáta postoupily také snímky Chica Checa, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Patnáct filmů, které postoupí do oscarového shortlistu, bude oznámeno 15. prosince. Samotné nominace pak americká filmová akademie zveřejní 21. ledna 2027.

Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki

Naváže na Kolju?

Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly dva československé a jeden český film, tedy v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

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