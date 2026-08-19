Českou republiku bude v boji o Oscara zastupovat dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. O jeho výběru rozhodli členové České filmové a televizní akademie.
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Režisérka Pepa Lubojacki v intimním snímku pět let zaznamenávala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato, natočený převážně na mobilní telefon, propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, animované fotografie a grafické koláže.
Úspěch z Berlína
Dokument už letos zaznamenal výrazný mezinárodní úspěch. Na festivalu Berlinale získal cenu za nejlepší dokumentární film a také nezávislou Caligariho cenu. Českému publiku se představil v červenci na festivalu v Karlových Varech, do kin vstoupí 24. září.
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Do užšího výběru o českého kandidáta postoupily také snímky Chica Checa, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Patnáct filmů, které postoupí do oscarového shortlistu, bude oznámeno 15. prosince. Samotné nominace pak americká filmová akademie zveřejní 21. ledna 2027.
Naváže na Kolju?
Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly dva československé a jeden český film, tedy v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.