Fortuna chce tímto gestem naklonit našim hokejistům štěstí, podobně jako se to povedlo v případě zlaté olympiády v Naganu, kde měl svého skleněného slona legendární trenér Ivan Hlinka. Během slavnostního setkání byl slon rozbit, aby z jeho střepů vzniklo 100 unikátních amuletů, které budou k dispozici jako cenné suvenýry pro hokejisty, ale i fanoušky.

Ručně vyfoukaný, šest kilo těžký

Myšlenku stojící za nápadem vytvořit slona pro štěstí přiblížil Marek Janoušek, manažer sponzoringu společnosti Fortuna: „Partnerství s Českým hokejem, které jsme na přelomu roku uzavřeli, v nás vzbuzuje hrdost a také velký respekt. Užili jsme si už domácí šampionát žen v Českých Budějovicích, tou hlavní akcí je ale samozřejmě mistrovství světa mužů. Fortuna znamená štěstí, a právě to je kromě tvrdé práce a oddanosti potřeba ke každému úspěchu. Přemýšleli jsme, jak ho naklonit směrem k našim hokejistům, a právě symbol slona se vztyčeným chobotem je naší optikou ten nejlepší možný.“

Skleněný slon od Kateřiny Handlové, designérky roku 2024, byl slavnostně rozbit.

Autorkou skleněného slona je Art Directorka společnosti Rückl Kateřina Handlová, designérka roku 2024, která se podílela na tvorbě zlatých medailí z loňského hokejového šampionátu, ale i medailí pro letošní MS žen. Zhruba 30 cm dlouhý a 6 kg těžký slon pro štěstí, ručně foukaný z křišťálového skla ve sklárně v Desné, představuje nejen symbol štěstí a síly, ale i propojení českého sklářství s vrcholovým hokejem.

S radostí sledovala, jak jejího slona rozbili

„Je to poprvé, co se s radostí dívám na to, jak je moje práce rozbita,“ řekla s úsměvem Kateřina Handlová poté, co Radim Rulík, Jiří Šlégr a Matěj Stránský kladivem rozbili její výtvor. „Spojení českého sklářství a hokeje podtrhuje tradici a dobré jméno obou oborů. Jsem ráda, že i já mohu svou prací přispět.“

Slon na chvilku přenesl zpět do období zlatého Nagana generálního manažera Jiřího Šlégra: „Mít talisman pro štěstí v podobě slona se českému hokeji už jednou bohatě vyplatilo. Pamatuju, jak jsme v Naganu hladili skleněného slona při každém odchodu z kabiny. Věřím, že štěstí přinese i nyní, navíc, když jeho střepy poslouží k výrobě amuletů.“

Marek Janoušek dodává: „Hokej je týmový sport a k úspěchu jsou potřeba všichni, trenéři, hráči, maséři ale i fanoušci. Slon je ale jenom jeden. Rozhodli jsme se tedy slona štěstí proměnit na střepy štěstí. Z těch bude vytvořena limitovaná edice talismanů, které hráčům a týmu předáme před odletem do Dánska. A fanoušci je budou moci získat v průběhu celého mistrovství.“

Talismany z pryskyřice ve tvaru puku budou vyrobeny za použití speciálních forem vytvořených technologií 3D tisku. V každém z puků bude zalitý jeden sloní střep, po finálním leštění tak vznikne stovka naprosto unikátních a originálních artefaktů.