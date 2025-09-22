Ve finálovém kole skládaly české reprezentantky dvoje puzzle, každé o tisíci dílcích. S motivem puzzle se seznámily až po odstartování závodu. V konkurenci 296 týmů z celého světa složily české Puzzlequeens finálovou dvojici puzzle za 1 hodinu, 17 minut a 40 sekund.
Maminka dvou holčiček
„Nevěřila bych, že i po narození dětí je možné zvládnout trénink a udržet krok se světovou špičkou. Je to úžasný pocit získat stříbro v tak silné konkurenci. Manžel teď navíc soutěží na mistrovství světa v sudoku, takže bylo velmi náročně vše skloubit,“ líčí Ondroušková, která je maminkou dvou malých holčiček.
Puzzlequeens
Czech Puzzlequeens patří mezi světovou špičku již od prvního mistrovství v roce 2019, kdy se Ondroušková (pod dívčím jménem Hanzelková) stala historicky první mistryní světa v individuální kategorii. Další mistrovství se kvůli koronavirové pandemii posunulo až na rok 2022, kdy Klinková (tehdy Novotná) a Koptíková vyhrály v páru. V roce 2023 si Koptíková s Freislerovou „vyskládaly“ zlato v týmové kategorii a o rok později v párové.
Světová velmoc
„Češi, respektive Češky, jsou puzzle velmoc. Z pěti mistrovství světa jsme si dovezli dvanáct medailí a do letoška z každého minimálně jednu zlatou. Na paty nám šlapou jen Španělé s osmi medailemi,“ komentuje Klára Exnerová, předsedkyně českého puzzle spolku Czech Jigsaw Puzzle Association.