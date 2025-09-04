Pod žhavým sluncem arabské metropole se rozzářilo české sklářské mistrovství v dosud nevídané podobě. V samotném srdci Rijádu, v luxusním obchodním centru Solitaire Mall, byl slavnostně odhalen nejdelší lustr na světě – monumentální dílo, které svou délkou 228 metrů překonává hranice umění, designu i technických možností.
Za tímto rekordem stojí severočeská rodinná firma Crystal Caviar, známá po celém světě pro své unikátní skleněné objekty, a sochař Jaroslav Prošek, jehož tvorba propojuje křehkou krásu skla s monumentálním uměleckým gestem. Český křišťál tak nejen rozsvítil prestižní prostor v Saúdské Arábii, ale zároveň znovu potvrdil, že české sklářství patří mezi absolutní špičku světového umění a designu.
Konstrukce váží přes deset tun
Tento unikátní světelný objekt vznikal téměř dva roky. Vývojový a návrhový proces trval bezmála 12 měsíců, výroba a kompletace komponent další rok. Výsledkem je lustr dlouhý 228 metrů, který tvoří 44 088 ručně broušených krystalů a 215 424 LED čipů s možností měnit barevnou teplotu světla. Konstrukce z nerezové oceli váží přes 10 tun a je zavěšena na 500 ocelových lankách. Elektrokomponenty do díla dodala česká společnost Subfossil Oak.
Výjimečné dílo Jaroslava Proška
Autorem konceptu je sochař Jaroslav Prošek, který je známý svou netradiční prací se sklem, dřevem a subfosilními materiály. Jeho díla často reflektují vztah člověka k přírodě, a právě ekologická témata jsou ústřední inspirací celé jeho tvorby. Prošek používá techniky, které připomínají klasické sochařství. Jeho práce se sklem se více blíží práci s kamenem než běžné tavené skleněné plastice. Vytvořením unikátního a nejdelšího lustru na světě v nákupním komplexu Solitaire Mall dal krystalům a světlu monumentální tvar a nový význam v designu a architektuře.