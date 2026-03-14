Český lev 2026. Nejlepším filmem Karavan, uspěly i snímky Franz, Studna i Raději zešílet v divočině

Iveta Benáková
  22:16
Poprvé v novém místě, v pražském Kongresovém centru, poprvé s moderátorkou, která žije v Americe a která je, jak sama vtipně glosovala, v Česku braná spíš jako „sestra Bena Cristovaa“. A jaké bylo 33. udělování filmových cen Český lev? Večerem se protkávalo také to, že předávajícími byli úspěšní mladí tvůrci. Celkem bylo během slavnostního večera předáno 24 sošek.
Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film Sbormistr. (14. března 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

32 fotografií

Hned v úvodu si slavnostní večer připsal jedno další „poprvé“, to když cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli dostal za snímek Letní škola, 2001 Dung Nguyen, který se, jak také sám v děkovné řeči uvedl, stal vůbec prvním Vietnamcem, který českou filmovou cenu vyhrál. Kdo by čekal, že jeden film zválcuje konkurenci, jak tomu v minulosti občas bývalo, nedočkal se. Dá se s nadsázkou říct, že sošky si hlavní favorité rozdělili.

Jak to vidím já? Lev promluvil slovensky

  • Celý večer začal úvodním videem z budoucnosti a jakkoliv bylo s nadhledem, v něčem možná mělo být varováním. Nechci se v budoucnosti dožít toho, že budu na tyhle léta vzpomínat jako na poslední, kdy byla kultura svobodnější. Budiž nám varováním apely, které zmínili laureáti ze Slovenska. Můj kamarád často říká, že není náhoda, že nejvíc komedií vzniklo za protektorátu. Lidé se i v nejtěžších chvílích chtějí bavit, a to bez kultury nepůjde...

Film Franz, zobrazující život spisovatele Franze Kafky, se dočkal čtyř sošek, mimo jiné i pro představitele hlavní role Idana Weisse. Naopak možná celkem překvapivě se ceny za režii nedočkala režisérka tohoto snímku, Agnieszka Holland. Za nejlepší režii byla oceněna Katarína Gramatová za snímek Nahoře nebe, v dolině já. Jak přiznala, s cenou natolik nepočítala, že ani neposlechla radu pořadatelů, ať si připraví řeč.

Mezi ženami si cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli odnesla mladá herečka Kateřina Falbrová za svůj výkon ve snímku Sbormistr.

Vyhrála roadmovie

Nejlepším filmem se stala roadmovie Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové. Film v hlavní roli s Aňou Geislerovou vypráví o matce a jejím synovi, který má Downův syndrom, a jejich cestě karavanem po Itálii.

Za televizní série dostal tři sošky seriál Studna, nejen jako nejlepší televizní minisérie nebo seriál, ale také pro herce v hlavních rolích – Johanu Matouškovou a Davida Švehlíka. Za vedlejší role v této kategorii uspěli za Král Šumavy 2 – Agent chodec Jan Nedbal a Kristýna Ryška.

Dokument, co uspěl třikrát

Trojitého úspěchu se dočkal také dokument Raději zešílet v divočině. Jeho tvůrci uspěli nejen přímo v kategorii nejlepší dokument, ale také v kategoriích nejlepší kamera a nejlepší střih.

Rekordní ročník Českého lva. Posuzovalo se 139 děl, říká výkonná ředitelka akademie

Za velkého aplausu celého sálu byla za mimořádný přínos české kinematografii křišťálovou soškou odměněna Helena Bezděk Fraňková. Podle akademie je odbornicí na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi. Byla také iniciátorkou vzniku samostatného Státního fondu kinematografie, v jehož čele stála od jeho založení v roce 2013 do loňského roku.

Kompletní výsledky najdete na tomto odkazu a jak to během večera vypadalo, najdete v galerii.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.