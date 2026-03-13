Už 33. ročník výročních cen, které symbolizují sošky Českého lva, se letos poprvé koná v Kongresovém centru poblíž stanice Vyšehrad. Nejvíc nominací mají filmy Franz, Sbormistr a Karavan.
Sobotní slavnostním ceremoniálem 14. března bude provázet stand-up komička Bianca Cristovao, sestra zpěváka Bena Cristovao, která svou kariéru buduje zejména v USA.
Členové České filmové a televizní akademie posuzovali 94 filmů. Podmínkou pro jejich přihlášení bylo, aby je v kalendářním roce 2025 mohli lidé vidět v kinech, v televizi nebo na streamovacích platformách. Nominované filmy můžete vidět na stránkách ČFTA, většinou za 80 nebo 40 Kč. Některé v době publikace tohoto článku k dispozici ještě nebyly, například Franz a Karavan.
Nejvíc nominací: Franz, Sbormistr, Karavan
Franz
Nejvíc nominací získal polské režisérky Agnieszky Hollandové inspirovaný životem spisovatele Franze Kafky. Snímek Franz dostal od ČTFA celkem 15 nominací, včetně té pro nejlepší film, režii a scénář, jehož autorem je Marek Epstein. Nominaci na Českého lva pro nejlepšího herce v hlavní roli získal i představitel titulní role Idan Wiess.
Vypráví příběh muže, který měl několik podob. „Vegetarián, workoholik, introvert, outsider, milenec v dopisech a úředník v noční můře,“ popisuje Kafku oficiální medailonek filmu Franz. Hollandová vytváří z fragmentů snů, dopisů a dochovaných příběhů portrét spisovatele, který nikdy nepřestal hledat sám sebe.
Snímek Franz můžete vidět na Netflixu, v budoucnu by měl být k dispozici na iVysílání České televize.
Sbormistr
Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka vychází ze skutečných událostí kolem pěveckého sboru Bambini di Praga a Bohumila Kulínského. Vypráví příběh dívky, která se v drsně konkurenčním, ale zároveň tvůrčím a inspirativním prostředí dostane do vztahu s autoritou, jejíž metody není schopna dohlédnout. Z celkem 13 nominací, které tento snímek získal, patří Provazníkovi dvě – za režii a scénář.
Sbormistra si můžete pustit pouze na placených platformách – na Netflixu a na KVIFF.tv.
Karavan
Hned 11 nominací nasbírala road movie o svobodě a různých podobách lásky s názvem Karavan od Zuzany Kirchnerové. Vypráví příběh 45leté Ester, která se stará do mentálně postiženého syna. Přijme pozvání na dovolenou v Itálii, nastartuje starý karavan a vydá se se synem na cestu. V hlavní roli se představila Anna Geislerová, která také získala jednu z nominací. Totéž platí o Davidu Vodstrčilovi v roli Davida.
Karavan lze zhlédnout na KVIFF.tv za cenu od 129 Kč. Je k dispozici také prostřednictvím platformy DAFilms.cz, zaměřené na dokumentární a artovou tvorbu.
Letní škola, 2001
Téma vietnamské komunity v Česku přináší celovečerní debut Dužana Duonga. Získal 8 nominací. Jeho hlavní hrdina, 17letý Kien, se po letech vrací z Vietnamu k rodině do Chebu. „Mezi nažehlováním pokémonů na trička, drilováním češtiny a randěním u jezera vyplouvá na povrch tajemství, jehož odhalení převrátí život tržnice vzhůru nohama...,“ naznačuje oficiální text distributora.
Letní školu 2001 můžete vidět prostřednictvím DAFilms.cz nebo KVIFF.tv. A pokud to máte blízko do Olomouce, České Skalice nebo Prahy 5, můžete si v březnu na film zajít do kina.
Nahoře nebe, v dolině já
Pětici celovečerních filmů nominovaných na Českého lva doplňuje česko-slovenské drama Nahoře nebe, v dolině já režisérky a scénáristky Kataríny Gramatové. Vypráví příběh dospívajícího chlapce, kterého v zapomenuté slovenské vesnici vychovává babička, zatímco matka přijíždí jen výjimečně. Mezi drobnými lumpárnami si hlavní hrdina dělá čas na plnění úkolů, které od matky dostává. Později ale začne pochybovat o tom, co vlastně znamenají a kdo je jeho matka. Za hlavní roli tápajícího teenagera získal jednu z nominací Michal Záchenský.
K vidění na KVIFF.tv, DAFilms, anebo se na něj můžete v březnu vypravit do kina – třeba v Praze, Písku, České Skalici nebo v Třeboni.
Nejlepší seriály: Studna, Král Šumavy 2 a další
A jak je to s nominacemi na Českého lva mezi seriály a minisériemi? I loňský rok ukázal, že se dařilo žánru krimi.
Studna
Nejvíc nominací, celkem 5, dali členové ČFTA Studně. Odkrývá pozadí případu, jehož tragické vyvrcholení znají cele generace Čechoslováků. Mimo jiné i díky tomu, že inspiroval jeden z dílů Majora Zemana. Seriál se ale vrací do roku 1932, kde se začíná odvíjet osud rodiny Jelínkových, a pokračuje až k hororovému krveprolití ve středočeských Vonoklasech.
Seriál Studna můžete najít na OnePlay (dříve Voyo). Při vyhledávání seriálu online se nenechte splést stejným názvem jednoho z dílů Majora Zemana, který je k dispozici např. i na iVysílání. Nový seriál Studna má 6 dílů a celkovou stopáž 376 minut.
Král Šumavy 2 – Agent chodec
Celkem 4 nominace získal Král Šumavy 2 – Agent chodec. Jeho hlavním hrdinou je Josef Hasil, který chtěl pomáhat lidem přes hranice a ke svobodě, ale skončil v cele a hrozí mu trest za velezradu. Hasil ale hodlá vybojovat svobodu pro sebe i své blízké. Nejdřív se ale bude muset stát uprchlíkem, cizím agentem i Králem Šumavy.
Krále Šumavy 2 můžete zhlédnout na OnePlay, má 6 epizod a celkovou délku 300 minut.
Další nominované seriály
Další tři seriálové počiny z roku 2025 získaly po dvou nominacích. Patří mezi ně:
- Moloch, thriller o pátrání po pozadí útoku na českého prezidenta, kde se ve vedlejší roli představil Miroslav Donutil. Získal za ni nominaci na Českého lva. Sledovat lze na streamovací platformě CanalPlus.
- OKTOPUS II, druhá série kriminálních případů, které řeší kapitán Dítě a jeho tým z Oddělení kontroly termínově ohrožených případů útvaru S. Nominaci za hlavní roli svérázného vyšetřovatele má i Miroslav Krobot. První i druhou sérii si můžete pustit zdarma na iVysílání České televize.
- Ratolesti, drama postavené na polaritě práce a rodinného života několika ústředních postav ve středně velkém městě. „Příběhy inspirované skutečnými kriminálními a sociálními kauzami ukazují, co všechno nevíme o svých dětech,“ uvádí oficiální text distributora. Za hlavní roli v seriálu je nominovaná na Českého lva Anna Geislerová, která tak získala nominace ve dvou kategoriích (viz výše k filmu Karavan). Všech 10 dílů Ratolestí najdete na iVysílání.
Dokumenty s šancí na Českého lva
Raději zešílet v divočině
Suverénně nejvíc nominací mezi dokumenty získal snímek režiséra Mira Rema, inspirovaný stejnojmennou knihou. Členové ČFTA mu přiřkli 4 nominace, vedle té za nejlepší dokument také za kameru, střih a zvuk. Jeho děj se odehrává na Šumavě, kde dvojčata František a Ondřej žijí odděleně od ostatních lidí. Když jim neoddělitelné soužití začne přerůstat přes hlavu, ukazuje se, že navzdory téměř identickému vzhledu dřímají v každém z nich jiné touhy.
V současnosti je k vidění na KVIFF.tv, ale můžete na něj také zajít do kina patřícího do sítě AeroFilms – v březnu ho hrají v Praze (kino Atlas), Olomouci či Havířově.
Další nominované dokumenty
Nominaci na Českého lva za nejlepší dokumentární snímek získaly i čtyři další filmy.
- Co s Péťou? Dokument zachycuje život ovdovělého muže, který po smrti ženy zůstane sám na péči o dvě děti – syna s těžkou poruchou autistického spektra a dceru. Režisér Martin Trabalík, který má vlastní zkušenost s pozicí osobního asistenta, poskytl sondu do života na hranici společenských, ekonomických i emocionálních možností. V době vydání tohoto článku se nám nepodařilo najít platformu, kde byste mohli dokument zhlédnout. Přidáváme proto pouze odkaz na debatu s tvůrci, která byla součástí loňského filmového festivalu ve Varech. Pokud byste snímek někde našli a chtěli se o odkaz podělit s ostatními čtenáři, můžete nám napsat a my ho do článku doplníme.
- Dům bez východu ukazuje bezvýchodnou situaci lidí, kteří přežívají v nechvalně proslulém brněnském bytovém domě Kuncovka. Když se rozhodnou vzepřít kořistnickému majiteli, narazí nejen na jeho odpor, ale také na zeď tvořenou institucemi, které obchod s chudobou umožňují. Zhlédnout lze na KVIFF.tv.
- Ta druhá je název dokumentu o životě 18leté Johany, která touží po maturitě odejít z rodného maloměsta na vysokou. Překážkou a dilematem, s nímž se musí vyrovnat, je opuštění své rodiny, a hlavně mladší sestry se závažným postižením, o niž se stará. Film přibližuje téma přehlížených sourozenců v rodinách pečujících o dítě se speciálními potřebami. K vidění na KVIFF.tv od 89 korun nebo na DAFilms za 80 Kč.
- Velký vlastenecký výlet zavede diváky z relativního bezpečí Česka přes Charkova až na Donbas. Dokumentární road movie sleduje cestu tří lidí, Putinových fanoušků odmítajících fakt, že na Ukrajině zuří válka, až do podzemních krytů, mezi masové hroby a k pozůstalým po zabitých. K dispozici je dokument v současnosti zdarma na iVysílání, kde najdete také debatu ke snímku s režisérem Robinem Kvapilem.