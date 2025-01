Český lyžař pomohl zraněnému Němci, ten po něm chtěl miliony. Selský rozum na horách nestačí

Můžete v tom být dokonce úplně nevinně. „Našeho klienta srazil na italské sjezdovce německý lyžař, který se při srážce sám zranil. Čechovi se nic nestalo, a tak ještě přivolal lékaře, o nehodě vypovídal na policii,“ popisuje jednu ukázkovou škodní situaci Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB pojišťovny. Český turista považoval věc za vyřízenou.

Jenže to neznal německého lyžaře. Ten se totiž začal domáhat odškodnění ve výši takřka tří milionů korun. Náš lyžař musel jezdit do Itálie na přelíčení. „Soud dospěl k závěru, že se jedná o neprůkazné svědectví, tvrzení proti tvrzení. Přesto nařídil každému z účastníků sporu uhradit soudní výlohy. Ty spolu s náklady na právní zastoupení vyšly na 460 tisíc korun pro každého,“ připomíná Trojanová. Částku, naštěstí pro Čecha, uhradila pojišťovna, jinak by šlo všechno z jeho kapsy.

Někdy musejí pojišťovací ústavy řešit i mnohem absurdnější případy. Český lyžař vysedal v Alpách na horní stanici ze šestisedadlové sedačky zřejmě příliš razantně, takže se cizinka na opačném konci sedáku skutálela na zem. Kvůli psychické újmě našeho turistu žalovala a domáhala se v přepočtu statisíců korun. Naštěstí pro našince se dožadovala odškodnění marně...

Vyrazit na lyžařské svahy, zvláště do zahraničí, bez pojištění, může být riziko. Řada lidí spoléhá na základní pojistku v rámci platební karty, ale ta nemusí stačit. V některých zemích navíc vyžadují konkrétní druh pojistky.

Zvláštní pozornost by měli věnovat především ti, kteří se chystají na lyžování do Itálie. Od ledna 2022 je totiž povinností každého lyžaře nebo snowboardisty, který navštíví italská lyžařská střediska, mít sjednané pojištění občanskoprávní odpovědnosti.

„To znamená, že musíte mít uzavřené pojištění proti škodám, které byste mohli způsobit třetím osobám. V případě kontroly, která nastává nejčastěji už při nákupu skipasů, jste povinni doložit, že toto pojištění skutečně máte. Pokud jej neprokážete, hrozí vám pokuta až 150 eur,“ upozorňuje Vlastimil Divoký.