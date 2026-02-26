Desátý jubilejní ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem přivede do pražské O2 areny samá atraktivní a hvězdná jména.
Svou premiérovou účast na Českém mejdanu potvrdila Lucie Vondráčková, která slíbila, že se návštěvníci dočkají jejích největších hitů, které z Rádia Impuls dobře znají. Takže je jisté, že nebude chybět Vítr ani Strach či Vzkaz v lahvi.
Zrají jako víno
Svůj návrat na mejdanovou scénu osobně potvrdil ve vysílání i Mirai Navrátil, který si ještě před velkým koncertem v Edenu užije pódium „outúčka“ spolu se svou kapelou Mirai. A protože této kapele hity přibývají, uslyší diváci kromě starších kousků třeba i nové Drahokamy.
Dalším nově oznámeným jménem jsou nestárnoucí Chinaski. Kapela, která hrála na Českém mejdanu s Impulsem už v roce 2016 na prvním ročníku a několikrát se sem vrátila, protože ji návštěvníci milují. Ročník 1970 je skvělý ročník a Chinaski zrají jako Víno.
Olympic? Jasná zpráva i Osmý den
Olympic patří k pilířům české rockové scény a už více než šest dekád nabízí fanouškům hity, které okno do duše české hudby otevřely mnohým generacím. Jeho nezaměnitelné skladby jako Želva, Osmý den, Jasná zpráva nebo Dynamit pravidelně rozeznívají největší tuzemské haly – a jinak tomu nebude ani na jubilejním Českém mejdanu.
MIG 21 – kapela, která promění každý koncert v energickou show plnou nadsázky a nakažlivého rytmu – bude mít naopak na Českém mejdanu premiéru. Jirka Macháček je Diskobůh, který ví, jak Snadné je žít. Připravte se na pořádný příval energie, humoru a hitů, které vám nedovolí stát v klidu.
Osvědčená dvojice bude opět na place
Celým večerem diváky letos opět provede dvojice moderátorů Olga Lounová a Vlasta Korec.
„Ještě jedno jméno speciálního hosta na vás ale čeká, a navíc chystáme i hudební překvapení,“ slibuje Bára Lukášová, PR manažerka Rádia Impuls.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.