Zatímco dnes bereme obří nákupní zóny na okrajích měst jako samozřejmost, v polovině 90. let vládla vůči megaobchodům na periferii skepse.
Veřejnost však rozhodla jinak. Slavnostní otevření brněnského Globusu sice připadlo na obyčejné pondělí 4. listopadu 1996, na severním okraji Brna však propuklo čisté šílenství.
Před hypermarketem čekaly tisíce nedočkavých lidí a doprava v okolí kvůli nekonečným kolonám kompletně zkolabovala. Na tehdejší dobu velkorysé parkoviště s kapacitou přes tisíc míst přetékalo a nestíhalo. Mezi zaparkovanými vozy tehdy jasně dominovaly dobové ikony českých silnic – od tehdy moderních bílých Fordů Sierra přes Favority a Felicie až po dosluhující vozy značky Trabant či staré modely Škoda.
U všech 40 pokladen se v prvních dnech tvořily až dvacetimetrové fronty. V následujících měsících se pak do Brna nesjížděli jen jednotlivci, ale dokonce celé zájezdové autobusy z Moravy i sousedního Slovenska.
Od walkmana po uzeniny
Dobová reklamní kampaň, která lákala na otevření slovy První a největší. Přesvědčte se na vlastní oči! slibovala na ploše devíti tisíc metrů čtverečních 60 tisíc druhů zboží.
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Retrospektivní pohled na tehdejší letáky dnes působí jako fascinující stroj času. Vedle čerstvých jogurtů, banánů či alkoholu Globus lákal na tehdejší technologické a módní výkřiky: klasické kazetové walkmany, stolní osobní počítače s obřími monitory, tlačítkové mobilní telefony s anténou, VHS kazety, kinofilmové fotoaparáty či tehdy populární dámské lodičky a masivní zimní boty.
Zajímavostí je, že celá stavba byla zkolaudována teprve v pátek 1. listopadu – tedy pouhé tři dny před ostrým startem. V sobotu 2. listopadu si prodejnu v rámci zkušebního provozu osahali rodinní příslušníci zaměstnanců. Vlastní řeznictví mělo tehdy na přípravu masa a výrobu prvních uzenářských výrobků šibeničních 19 hodin.
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Nedělní klid
V počátcích fungování uplatňoval řetězec v Česku model přinesený z domovského Německa – v neděli bývalo zavřeno. Přístup, který u našich sousedů funguje dodnes, však na dravém českém trhu dlouho nevydržel a musel časem ustoupit silnému tlaku konkurenčních řetězců. Jiné specifikum si ale Globus uchoval dodnes – spojení klasického maloobchodu s vlastní řeznickou a uzenářskou dílnou, restaurací a později i pekařstvím.
Super, či hyper?