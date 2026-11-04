Český nákupní zázrak začal před 30 lety v Brně. První Globus přilákal davy a ucpal silnice

David Halatka
David Halatka
  10:00
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První hypermarket v ČR

První hypermarket v ČR | foto: Globus

Rok 1996 přinesl nově otevřený hypermarket v brněnských Ivanovicích.
Historicky první hypermarketový leták byl ještě černo-bílo-oranžový.
Laták,Globus, listopad 1996
Laták,Globus, listopad 1996
6 fotografií
Přesně před třiceti lety, 4. listopadu 1996, se v Brně-Ivanovicích začala psát nová kapitola českého retailu. Německý řetězec Globus zde otevřel vůbec první hypermarket v České republice. Pro tehdejší zákazníky, zvyklé na menší samoobsluhy a porevoluční stánky, to byl doslova kulturní šok.

Zatímco dnes bereme obří nákupní zóny na okrajích měst jako samozřejmost, v polovině 90. let vládla vůči megaobchodům na periferii skepse.

Veřejnost však rozhodla jinak. Slavnostní otevření brněnského Globusu sice připadlo na obyčejné pondělí 4. listopadu 1996, na severním okraji Brna však propuklo čisté šílenství.

Před hypermarketem čekaly tisíce nedočkavých lidí a doprava v okolí kvůli nekonečným kolonám kompletně zkolabovala. Na tehdejší dobu velkorysé parkoviště s kapacitou přes tisíc míst přetékalo a nestíhalo. Mezi zaparkovanými vozy tehdy jasně dominovaly dobové ikony českých silnic – od tehdy moderních bílých Fordů Sierra přes Favority a Felicie až po dosluhující vozy značky Trabant či staré modely Škoda.

Rok 1996 přinesl nově otevřený hypermarket v brněnských Ivanovicích.

U všech 40 pokladen se v prvních dnech tvořily až dvacetimetrové fronty. V následujících měsících se pak do Brna nesjížděli jen jednotlivci, ale dokonce celé zájezdové autobusy z Moravy i sousedního Slovenska.

Od walkmana po uzeniny

Dobová reklamní kampaň, která lákala na otevření slovy První a největší. Přesvědčte se na vlastní oči! slibovala na ploše devíti tisíc metrů čtverečních 60 tisíc druhů zboží.

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Retrospektivní pohled na tehdejší letáky dnes působí jako fascinující stroj času. Vedle čerstvých jogurtů, banánů či alkoholu Globus lákal na tehdejší technologické a módní výkřiky: klasické kazetové walkmany, stolní osobní počítače s obřími monitory, tlačítkové mobilní telefony s anténou, VHS kazety, kinofilmové fotoaparáty či tehdy populární dámské lodičky a masivní zimní boty.

Laták,Globus, listopad 1996

Zajímavostí je, že celá stavba byla zkolaudována teprve v pátek 1. listopadu – tedy pouhé tři dny před ostrým startem. V sobotu 2. listopadu si prodejnu v rámci zkušebního provozu osahali rodinní příslušníci zaměstnanců. Vlastní řeznictví mělo tehdy na přípravu masa a výrobu prvních uzenářských výrobků šibeničních 19 hodin.

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Nedělní klid

V počátcích fungování uplatňoval řetězec v Česku model přinesený z domovského Německa – v neděli bývalo zavřeno. Přístup, který u našich sousedů funguje dodnes, však na dravém českém trhu dlouho nevydržel a musel časem ustoupit silnému tlaku konkurenčních řetězců. Jiné specifikum si ale Globus uchoval dodnes – spojení klasického maloobchodu s vlastní řeznickou a uzenářskou dílnou, restaurací a později i pekařstvím.

Super, či hyper?

  • První supermarket v Československu otevřeli v Jihlavě 6. června 1991.
  • Hlavní rozdíl mezi supermarketem a hypermarketem spočívá ve velikosti – hypermarkety jsou od plochy 2 500 m2 . Hypermarkety mají širší nabídku sortimentu, obvykle stojí na kraji měst.
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