Češky odkládají mateřství, vajíčka ale nepočkají. Jaký je klíčový věk pro jejich zmrazení?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:07
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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Zatímco porodnost v Česku padá na historická minima, zájem o zmrazení vajíček roste. Jeden cyklus stojí desítky tisíc korun a ani zamrazená vajíčka nejsou pojistkou, že se dítě skutečně narodí. Klíčový je především věk ženy v době jejich odběru.

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Porodnost trápí Česko i celou Evropu. Dětí se rodí stále méně a méně a čísla za poslední rok ukazují, že trend se zatím nedaří zvrátit.

„Během roku 2025 se živě narodilo 77,6 tisíce dětí, nejméně v historii statistického zjišťování. Pokles porodnosti i plodnosti meziročně nastal již počtvrté v řadě. Na jednu ženu připadlo v roce 2025 v průměru 1,28 narozeného dítěte. Průměrný věk matek při narození 1. dítěte v roce 2025 dále vzrostl na téměř 29,2 roku,“ uvádí na svých stránkách Český statistický úřad (ČSÚ).

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Nejde jen o statistiky, porodnice jsou volnější

Propad porodnosti se přitom neprojevuje jen ve statistikách. Jak upozorňují porodníci, ani v těch nejprestižnějších českých porodnicích už často není problém dostat se k porodu. Některá zařízení naopak kvůli úbytku rodiček řeší svou budoucnost a obávají se, že jejich provoz nebude dlouhodobě ekonomicky udržitelný.

Jenže zatímco porodnicím ubývají pacientky, biologické možnosti žen se odkládat nedají. S věkem klesá nejen počet vajíček, ale také jejich kvalita. Přesto se rodičovství stále častěji posouvá do pozdějšího věku – kvůli studiu, kariéře, hledání partnera, finanční nejistotě nebo snaze nejprve získat větší životní stabilitu.

Jednou z možností, jak si část žen může vytvořit časovou rezervu, je preventivní zmrazení vajíček, takzvaný social freezing. Metoda ale stále vyvolává řadu otázek a kolem jejího fungování koluje i řada mýtů.

Jaká je realita, vysvětluje Pavel Otevřel, vědecký sekretář Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Upozorňuje na šest nejrozšířenějších mýtů této problematiky.

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1. Řada žen si myslí, že vajíčka lze zmrazit kdykoli

Jejich počet ale s narůstajícím věkem klesá a snižuje se i jejich kvalita, a to zejména po 35. roce života. Čím později se ženy pro social freezing rozhodnou, tím menší je šance, že se podaří získat dostatečný počet kvalitních vajíček. „Spousta žen k nám přichází pozdě, některé dokonce až před čtyřicítkou. Ideální je, myslet na zmrazení vajíček mnohem dříve, nejlépe do 32 let. Věk je nejvýznamnější rizikový faktor plodnosti,“ říká Otevřel.

2. Stačí zmrazit jedno vajíčko

Jedno zmrazené vajíčko rozhodně není stoprocentní zárukou úspěšného otěhotnění. Odborníci proto ženám doporučují, aby si vytvořily dostatečnou zásobu. „Neexistuje univerzální počet vajíček, který by zaručil narození dítěte. Vycházíme z pravděpodobnostních modelů a kalkulací, které zohledňují především věk ženy. Pokud se podaří zavčas odebrat přibližně 10 až 15 kvalitních vajíček, je to zpravidla dobrá rezerva pro narození jednoho dítěte,“ vysvětluje lékař a dodává, že u mladších žen se dá takový počet vajíček odebrat i během jedné stimulace, ve vyšším věku už je ale často nutné zákrok opakovat.

3. Při pravidelné menstruaci nemusím řešit plodnost

Pravidelný menstruační cyklus sice obvykle svědčí o probíhající ovulaci, nevypovídá ale o množství a kvalitě vajíček. „Mnoho žen si myslí, že pravidelná menstruace je zárukou plodnosti, a zmrazit vajíčka tak není potřeba. To ale není pravda – ovariální rezerva s věkem klesá, i když je cyklus zcela pravidelný. Jak na tom ženy se zásobou vajíček jsou, samy nepoznají. Zjistit to mohou pouze pomocí odborného vyšetření,“ upozorňuje Otevřel.

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4. Social freezing se týká jen žen, které budují kariéru

Představa, že si ženy nechávají zmrazit vajíčka pouze kvůli budování kariéry, už dávno neodpovídá realitě. Podle zkušeností reprodukčních specialistů je k tomu vedou i jiné důvody. „Tím nejčastějším je skutečnost, že žena zatím nenašla vhodného partnera, s nímž by chtěla založit rodinu. Mezi další důvody patří studium, snaha o větší životní či finanční stabilitu nebo nejistota spojená se současnou společenskou situací. Kariéra tak už dnes rozhodně není jediným motivem pro social freezing,“ vysvětluje Pavel Otevřel.

5. Děti ze zmrazených vajíček mají vyšší riziko vrozených vad

Obavy žen z vyššího rizika vrozených vad u dětí, které se narodily ze zmrazených vajíček, jsou podle odborníků zbytečné. „Riziko vrozených vývojových vad je v takovém případě obdobné jako u přirozeně počatých dětí či dětí narozených po klasické asistované reprodukci,“ říká lékař.

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6. Zmrazená vajíčka se dají skladovat jen několik let

Vajíčka se skladují metodou takzvané kryokonzervace v tekutém dusíku, kde je teplota asi minus 196 stupňů a jejich kvalita se v čase nemění. „Díky moderním metodám zmrazení na délce skladování vajíček nezáleží, je prakticky nekonečná. Ženy se proto nemusí obávat, že by se vajíčka nedala v budoucnu použít. Zásadní je, v jakém věku k odběru došlo a jak byla v tu chvíli vajíčka kvalitní,“ uzavírá Pavel Otevřel.

Cena záleží na klinice

  • Studium, hledání životního partnera, finanční a sociální nejistota nebo budování kariéry. To jsou nejčastější důvody, proč lidé nespěchají s dětmi.
  • Cena zmrazení se pohybuje podle kliniky od 35 do 50 tisíc korun za jeden cyklus. Platí se i roční poplatek za skladování vajíčka, může to pohybovat až tři tisíce korun.
  • Od roku 2022 v Česku platí novela zákona, díky které zdravotní pojišťovny plně hradí zmrazení a desetileté uchování vajíček ženám před podstoupením náročné léčby (například chemoterapie). Zákrok ze zdravotních důvodů podstupuje zhruba 150 až 200 žen ročně.
  • Ženy, které odkládají mateřství kvůli kariéře, studiu nebo absenci vhodného partnera, si ale musejí zákrok hradit samy.
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