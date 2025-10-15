Na samotném závěru světové výstavy EXPO 2025 v japonské Ósace si český pavilon připsal již čtvrté významné ocenění – po zlaté medaili People’s Choice a stříbru za nejlepšího maskota v soutěži World Expolympics a po ocenění Evropské unie za výjimečnou pohostinnost.
„Námi navržený národní pavilon pro EXPO 25 propojuje moderní architekturu, odvážný sochařský přístup k této specifické typologii a důraz na udržitelnost a inovace. Za celým projektem stojí mimořádné úsilí nejen našeho týmu architektů, ale také stavitelů, kteří pavilon realizovali. A samozřejmě týmu generálního komisaře Sošky. O to více si vážíme ocenění v prestižní soutěži BIE Official Participant Award – Architecture & Landscape a jsme za ně vděční jak odborné porotě, tak organizátorům,“ říká k ocenění autor architektonického návrhu českého národního pavilonu Michal Gabaš ze Studia Apropos Architects.
Pavilon, jehož architektura odkazuje na staletou českou sklářskou tradici a zároveň využívá moderní CLT dřevěnou technologii, byl od počátku výstavy považován za jeden z nejzajímavějších architektonických exponátů Expa. „Získaná ocenění jsou důkazem, že se Česku podařilo zaujmout nejen svým obsahem, ale i originálním architektonickým řešením. Pavilon je vizuálně výrazný, technologicky inovativní a přitom nese jasný rukopis české tradice. Navázali jsme tak na legendární úspěch československého pavilonu na EXPO 70 v Ósace – přesně po 55 letech jsme opět dokázali zaujmout japonské publikum,“ uvedl generální komisař české účasti na EXPO 25 Ondřej Soška.