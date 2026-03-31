Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Pavel Hrabica
  17:30
Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík ke stánku pro zapletené velikonoční pruty pospíchal! Vyznavači tradičního velikonočního šlehání totiž vyrážejí s vlastnoručně vyrobeným „korbáčem“.
Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková představa horší, než kdyby skalní slávistický fanoušek přestoupil z červenobílého kotle do toho sparťanského. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pomlázka 90 centimetrů. Pouhých 39 korun. ve vietnamském obchodě
Tahle pomlázka vyjde na necelých 90 korun. V Tescu
Na Andělu na Smíchově. Specializovaný prodejce
12 fotografií

Možná je to překvapivé zjištění. Šílení podobné tomu předvánočnímu, které by se vyznačovalo tím, že kudy jdete, tam zakopnete o artefakty spojené s tímto jarním svátkem, se do jisté míry nekoná.

Například stálé stánky v Praze na Havelském trhu jsou na velikonoční výzdobu a zboží skromné. Převládají lázeňské oplatky, ovoce a zelenina, kdeco s pražskými motivy.

Velikonoce na Havelském tržišti připomínají aspoň figurky. V krámcích je běžný turistický sortiment.

Jen sem a tam nějaké pomalované vajíčko. Krámky v domech kolem stánků, kde je klasický turistický sortiment, připomínají Velikonoce jen kýčovitými plastovými zajíci.

Česká pomlázková brutalita cizince neláká

„Pomlázky? Nevedeme, tady nakupují jen turisti, hlavně zahraniční, a ti, budu upřímná, na tu českou pomlázkovou brutalitu nejsou,“ říká s trochou pobavení stánkařka na Staroměstském náměstí. Naráží na skepsi, kterou mají zahraniční návštěvníci k „podivnému českému násilí na ženách“.

Superkorbáč

  • Přes 123 metrů měřila nejdelší česká velikonoční pomlázka, kterou z 12 prutů upletli v roce 2025 v Tvarožné.
  • Její délka, kterou zaznamenala agentura Dobrý den, byla přesně 123,16 metru.
  • Rukojeť měla dlouhou 341 centimetrů a její obvod byl 33 centimetrů.
  • Průběžně ji pletlo denně 20 lidí.

Ti by si prý z Prahy pomlázku, byť umělecky provedenou, určitě neodvezli. Z velikonočního zboží mají zdejší stánkaři v nabídce tkané ubrusy a ubrousky či bohatě malované kraslice v menších a větších soupravách, nebo kraslice dřevěné.

Ceny? Pět kraslic v balení za pětistovku až šest set korun, jedna za 150 korun.

Velké dřevěné malované a zdobené za téměř čtyři stovky.

Většina stánků na Staroměstské náměstí nabídkou na Velikonoce nereaguje.

Taková nabídka je ale na Staromáku řídká. Většina přístřešků na velkém tržišti nabízí jídlo a pití, pletené pomlázky tu opravdu nikde nefigurují.

Kapesní za padesát, metrová za stovku

Za pomlázkami proto musíte vyrazit do obchodních center nebo do květinářství, případně do ojedinělých stánků, které dočasně rostou po městě právě kvůli Velikonocům.

Pomlázka 90 centimetrů. Pouhých 39 korun. ve vietnamském obchodě

Ceny jsou relativně mírné. Například u Anděla ve stánku můžete pořídit několik velikostí, od padesátikoruny za přibližně třiceticentimetrový šlehač až po metrovou pomlázku za 125 korun. Stánkař tady ve volných chvílích vyplétá další pomlázky z volných prutů.

Aktivně prožité Velikonoce

  • Můžete vyrazit do přírody, ale také na zajímavé akce.
  • Na Velikonoční pondělí se v zahradách brněnské vily Stiassni v Pisárkách budou opět hledat malovaná vajíčka. Neotřelou tradici zavedla před devíti lety tehdejší paní domu Hermína Stiassni pro svou dceru Suzi a její přátele.
  • Nejpestřejší velikonoční dění v Moravskoslezském kraji nabídne Ostrava. Trhy se konají až do 4. dubna na několika místech, centrální je na Masarykově náměstí, v Porubě i Hrabůvce, každý z nich má trochu jinou atmosféru. Lidé mohou zavítat i na Slezskoostravský hrad, kde se jarmark uskuteční v historickém duchu se šermíři i folklorními vystoupeními.
  • Ve Skanzenu Vysoký Chlumec se od 2. do 5. dubna koná akce připomínající někdejší podobu a tradice svátků ve středním Povltaví.

Řetězec květinářství Kytky od Pepy úřaduje v obchodním centru a také pomlázky nabízí, hned několik velikostí, od 50 do 160 centimetrů. Nejlevnější za 52 korun, nejdelší za 125 korun, což je v hlavním městě neuvěřitelná láce. Asi pět set metrů odtud, na Štefánikově třídě, pořídíte přibližně metrovou „plácačku“ za příjemných 78 korun.

Praha 5, Radlická. Bez cenovky

Podobný výběr potkáte všude po metropoli. Ceny oscilují mezi padesátikorunou až jejím trojnásobkem „Hanba by mě fackovala,“ komentuje kolega z redakce dotaz, jestli pomlázku kupuje.

Z hlediska amerického turisty je sice „pomlázkový brutalista“, z pohledu naší kotliny se řadí k českým tradicionalistům.

Na internetu levně

  • Také nabídka v e-shopech na Velikonoce nezapomíná.
  • Ve virtuálu koupíte pomlázky za pakatel. Třeba Starex nabízí čtyřiceticentimetrový kus za 23 korun. Musíte ale osobně odebrat v obchodě kousek na jih od Brna, ani to není zadarmo. Zaplatíte víc než za pomlázku, a to 39 korun. Ceny za dovoz se liší, nejvíc zaplatíte 155 korun.
  • Výhodné nabídky má například i řetězec Globus, za 90 cm dáte 54,90 koruny.
  • Za patnácticentimetrovou pomlázečku jen 18,90 koruny. Můžete ale vyzvednout osobně zdarma.
  • Ještě levněji nabízejí patnácticentimetrový spletenec na e-shopu Anděl Přerov, a to za 15,90 koruny. Nejdelší, devadesáticentimetrová, je za 46 korun. Ceny dodání se pohybují od 59 do 80 korun, případně zdarma podle výše objednávky nebo při osobním odběru.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta



Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?



Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi



Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína



Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu



Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

„Výlukonoce" v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy



Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní...

31. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:34

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech



Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění....

31. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky



Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:32,  aktualizováno  17:23

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály



Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály....

31. března 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce...

31. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině



Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského...

31. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem



Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn



Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká...

31. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39...

31. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud



Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK...

31. března 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.