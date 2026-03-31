Možná je to překvapivé zjištění. Šílení podobné tomu předvánočnímu, které by se vyznačovalo tím, že kudy jdete, tam zakopnete o artefakty spojené s tímto jarním svátkem, se do jisté míry nekoná.
Například stálé stánky v Praze na Havelském trhu jsou na velikonoční výzdobu a zboží skromné. Převládají lázeňské oplatky, ovoce a zelenina, kdeco s pražskými motivy.
Jen sem a tam nějaké pomalované vajíčko. Krámky v domech kolem stánků, kde je klasický turistický sortiment, připomínají Velikonoce jen kýčovitými plastovými zajíci.
Česká pomlázková brutalita cizince neláká
„Pomlázky? Nevedeme, tady nakupují jen turisti, hlavně zahraniční, a ti, budu upřímná, na tu českou pomlázkovou brutalitu nejsou,“ říká s trochou pobavení stánkařka na Staroměstském náměstí. Naráží na skepsi, kterou mají zahraniční návštěvníci k „podivnému českému násilí na ženách“.
Superkorbáč
Ti by si prý z Prahy pomlázku, byť umělecky provedenou, určitě neodvezli. Z velikonočního zboží mají zdejší stánkaři v nabídce tkané ubrusy a ubrousky či bohatě malované kraslice v menších a větších soupravách, nebo kraslice dřevěné.
Ceny? Pět kraslic v balení za pětistovku až šest set korun, jedna za 150 korun.
Velké dřevěné malované a zdobené za téměř čtyři stovky.
Taková nabídka je ale na Staromáku řídká. Většina přístřešků na velkém tržišti nabízí jídlo a pití, pletené pomlázky tu opravdu nikde nefigurují.
Kapesní za padesát, metrová za stovku
Za pomlázkami proto musíte vyrazit do obchodních center nebo do květinářství, případně do ojedinělých stánků, které dočasně rostou po městě právě kvůli Velikonocům.
Ceny jsou relativně mírné. Například u Anděla ve stánku můžete pořídit několik velikostí, od padesátikoruny za přibližně třiceticentimetrový šlehač až po metrovou pomlázku za 125 korun. Stánkař tady ve volných chvílích vyplétá další pomlázky z volných prutů.
Aktivně prožité Velikonoce
Řetězec květinářství Kytky od Pepy úřaduje v obchodním centru a také pomlázky nabízí, hned několik velikostí, od 50 do 160 centimetrů. Nejlevnější za 52 korun, nejdelší za 125 korun, což je v hlavním městě neuvěřitelná láce. Asi pět set metrů odtud, na Štefánikově třídě, pořídíte přibližně metrovou „plácačku“ za příjemných 78 korun.
Podobný výběr potkáte všude po metropoli. Ceny oscilují mezi padesátikorunou až jejím trojnásobkem „Hanba by mě fackovala,“ komentuje kolega z redakce dotaz, jestli pomlázku kupuje.
Z hlediska amerického turisty je sice „pomlázkový brutalista“, z pohledu naší kotliny se řadí k českým tradicionalistům.
Na internetu levně