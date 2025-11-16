V rukou českého sběratele spočinula skotská whisky Glenfiddich 1959, která patří mezi nejvzácnější jednosladové whisky planety.
„Lahev o objemu 0,7 litru je součástí mimořádné edice vytvořené ve spolupráci s týmem Aston Martin Formula One, který právě v roce 1959 triumfoval v závodech 24 hodin Le Mans,“ uvádí za Glenfiddich Jakub Žižka s dodatkem, že rok 1959 na etiketě označuje rok destilace. „Nápoj zrál více než šest desetiletí v dubovém sudu a kvůli takzvané andělské dani, kdy se část alkoholu postupně odpařuje, zůstalo jen tolik destilátu, aby vystačil právě na sedm lahví,“ vysvětluje Žižka.
Češi mají dobré jméno
„Glenfiddich 1959 je naprosto mimořádná událost. Český trh něco takového nepamatuje celé dekády. Je to důkaz, že Česko patří mezi respektované destinace i v oblasti investičních destilátů,“ říká Robert Vaněček ze společnosti Prestige Portfolio, který prodej zprostředkoval. Podle něj trvala jednání s palírnou Glenfiddich více než rok. „Nešlo jen o cenu. Bylo nutné prokázat loajalitu a sběratelskou zkušenost. Nový majitel patří k největším sběratelům skotské whisky ve střední Evropě,“ dodává Vaněček.
Harmonický a elegantní
Whisky tmavě mahagonové barvy má 45,6 procenta alkoholu. Odborníci v ní cítí tóny tmavé čokolády, datlí, ořechů a vánočního koření. „Závěr je dlouhý, harmonický a elegantní,“ popisuje palírenský mistr Brian Kinsman z Glenfiddichu.
Návrh Ronyho Plesla
Sběratelský unikát korunuje design jeho lahve. Ta nese loga Glenfiddich a Aston Martin F1, a je uložena v ručně vyráběném pouzdře z jasanového dřeva a mědi od skotského designéra Johna Galvina. Součástí české edice je i sada šesti sklenic z řemeslné sklárny Izaak Reich, design navrhl český umělec Rony Plesl. „Chtěl jsem, aby se v nich odrážela elegance Glenfiddichu i technická preciznost Astonu Martin,“ říká designér.
Panák za majlant
Jedna z lahví Glenfiddichu 1959 bya prodána v londýnském Harrods za 108 tisíc dolarů, tedy asi 2,5 milionu korun. Pro představu – klasický panák by vyšel v přepočtu na 130 tisíc korun.