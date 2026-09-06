Český Sherlock Holmes? Oldřich Pinkas učil četníky využívat otisky, stopy i služební psy

David Halatka
David Halatka
  18:30
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Pamětní deska na domě v Kmochově ulici 750/15. Odhalena byla 3. září u...

Pamětní deska na domě v Kmochově ulici 750/15. Odhalena byla 3. září u příležitosti 140. výročí narození Oldřicha Pinkase | foto: : Archiv Jany Hanušové,

Oldřich Pinkas, legenda československé kriminalistiky
Čestná stráž u příležitosti odhalení pamětní desky na domě v Kmochově ulici...
Oldřich Pinkas (1866-1960), rodák z Tachlovic poblíž Prahy
Rodinné foto z roku 1925. Na snímku je zachycen také syn Oldřich (vlevo) a...
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Praha si připomíná muže, který naučil československé četníky dívat se na zločin jinak – a také trochu lépe „čichat“. Plukovník Oldřich Pinkas patřil k největším esům československé kriminalistiky.

Na domě v Kmochově ulici na Smíchově, kde žil, byla plukovníku Oldřichu Pinkasovi odhalena pamětní deska. Symbolicky přesně 3. září, v den 140. výročí jeho narození.

Hlas četnického muzea

Pinkas byl vizionářem, který posunul bezpečnostní složky na evropskou úroveň.

Oldřich Pinkas (1866-1960), rodák z Tachlovic poblíž Prahy

„Značnou část své profesní dráhy zasvětil rozvoji četnické pátrací služby,“ uvedli zástupci Muzea četnictva a stráže bezpečnosti v Chlumci nad Cidlinou, kteří se odhalení desky zúčastnili. „Významně se podílel zejména na rozvoji služební kynologie a byl rovněž autorem řady odborných publikací z oblasti pátrací a bezpečnostní služby,“ doplnili.

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Dá se tak říct, že když dnešní kriminalisté hledají otisky prstů a policisté vyrážejí do akce se služebními psy, i Pinkasův odkaz je pořád někde v pozadí.

Od filozofie k četníkům

Přitom Pinkasův život původně vůbec nevypadal jako kariéra muže, který bude jednou stát u zrodu moderního československého pátrání.

Narodil se v roce 1886 v Tachlovicích poblíž Prahy a po studiu na Malostranském gymnáziu pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studoval filozofii, češtinu a němčinu. Měl tedy našlápnuto spíš k učitelské katedře než k četnické uniformě.

Pak ale přišla první světová válka a následně vznik samostatného Československa. V roce 1919 Pinkas vstoupil do nově budovaného československého četnictva.

Čestná stráž u příležitosti odhalení pamětní desky na domě v Kmochově ulici 750/ 15

A rychle se ukázalo, že muž, který původně mířil do světa filozofie a literatury, má talent na něco úplně jiného – na organizaci moderního pátrání.

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Otisky prstů místo dojmů

Prvorepubliková kriminalistika se tehdy hekticky měnila. Zločinci byli vynalézavější, policie potřebovala přesnější metody a nestačilo už jen spoléhat na výpovědi svědků nebo četníkův instinkt. Pinkas proto společně s dalším významným četníkem Josefem Povondrou vytvořil roku 1922 publikaci Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů. Ministerstvo vnitra ji schválilo jako oficiální služební a učební pomůcku. Četníci se díky podobným materiálům učili správně zajišťovat otisky prstů, pracovat se stopami na místě činu a systematicky pátrat po pachatelích.

Oldřich Pinkas, legenda československé kriminalistiky

Čtyřnohý expert nastupuje

Ještě zásadnější stopu Pinkas zanechal ve služební kynologii.

V roce 1922 vyrazil do Německa, do státního ústavu pro chov a výcvik psů v Grünheide, aby zjistil, jak čtyřnohé pomocníky efektivně zapojit do policejní práce.

Zkušenosti si nenechal pro sebe. Po návratu pomáhal budovat systém výcviku četnických psovodů i jejich psů.

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Oldřich Pinkas se tak stal jedním z průkopníků služební kynologie v Československu. Zajímavé přitom je, že mezi jeho oblíbené psí pomocníky patřil německý boxer. Plemeno, které už dnes u policejních složek běžně nepotkáte, tehdy ale dokázalo budit respekt. A nejen u zlodějů.

Rodinné foto z roku 1925. Na snímku je zachycen také syn Oldřich (vlevo) a synek Jiří. Nejmladší syn Mojmír přijde na svět až v roce 1928:

Poslední před okupací

Pinkas postupoval i po služebním žebříčku. V roce 1933 se stal zástupcem velitele Ústředního četnického pátracího oddělení v Praze a později převzal jeho vedení.

V roce 1939 se stal posledním velitelem tohoto elitního útvaru, který byl jedním z předchůdců dnešních specializovaných kriminálních složek.

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Jenže přišla okupace a dramatická doba. V roce 1942 Pinkas odešel do výslužby a útvar byl následně nahrazen novými strukturami.

Plukovník Pinkas zemřel v Praze v roce 1960. Jeho práce ale nezůstala jen v učebnicích a archivech.

Odkaz Oldřicha Pinkase připomínají dodnes také kynologové. Jeho jméno nese prestižní Pinkasův pohár udělovaný za psí poslušnost při vrcholných kynologických soutěžích.

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