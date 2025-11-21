Český slavík je velká kulturní událost, na kterou se těší statisíce lidí. Nejdůležitější informace přinášíme v přehledném článku.
Kdy a kde sledovat Českého slavíka
Galavečer začne na TV Nova v hlavním vysílacím čase a potrvá přibližně do půlnoci. Ve Foru Karlín se budou rozdávat ceny v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Skupina a Hip Hop & Rap. Během večera bude oznámen i Absolutní slavík a nová osobnost vstoupí do Síně slávy.
Kdo letos zazpívá
Na pódiu se objeví silná česká sestava i jeden zahraniční host:
Monika Absolonová, Marta Jandová, Richard Krajčo, Václav Noid Bárta & Dymytry, Čechomor s Lenkou Dusilovou, Dara Rolins, Ben Cristovao, Milan Peroutka, Lucie, O5 a Radeček a italský Drupi.
Silný moment galavečera bude pocta Aničce Slováčkové, která letos v dubnu zemřela ve 29 letech. Její kapela vystoupí společně s hosty, například Martou Jandovou a Milanem Peroutkou. „Jsem rád, že si produkční tým, který s Aničkou spolupracoval na pořadu Tvoje tvář má známý hlas, vzpomněl a že nás oslovil, abychom na Aničku alespoň tímto způsobem zavzpomínali a připomněli tak její písničky,“ uvedl Felix Slováček mladší, který vystoupí po boku Marty Jandové a Milana Peroutky.
Objev roku
V kategorii Trinity Bank Objev roku jsou nominovaní čtyři interpreti:
- Mat213
- Renne Dang
- Šimon Opp
- skupina Jamaron
Jak dopadl Český slavík 2024?