Český slavík vzdá hold bratrům Nedvědům. Na pódiu se sejdou Farna i Cristovao

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  19:05
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Moderátory Českého slavíka budou letos opět Ondřej Sokol (vlevo) a Aleš Háma.

Moderátory Českého slavíka budou letos opět Ondřej Sokol (vlevo) a Aleš Háma. | foto: TV Nova

Do síně slávy vstoupí folkové legendy, zleva František a Jan Nedvědovi
Ewa Farna v SuperStar (2026)
Moderátory Českého slavíka 2024 jsou Ondřej Sokol a Aleš Háma. (29. listopadu...
Český slavík 2025
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Hlasování v anketě Český slavík končí 15. listopadu o půlnoci. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pátek 27. listopadu v přímém přenosu, který nabídne vystoupení řady českých interpretů. Večerem diváky provedou Ondřej Sokol a Aleš Háma. Do Síně slávy letos vstoupí bratři Jan a František Nedvědovi.

Na pódiu se během slavnostního večera představí loňští vítězové Ewa Farna a Václav Noid Bárta, ale také Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Sofian Medjmedj, Adam Mišík nebo Renne Dang, který loni získal ocenění Trinity Bank Objev roku. Zpěvačky zastoupí také Eva Burešová, Markéta Irglová, Zea a Tereza Mašková. Z kapel vystoupí Monkey Business a Mirai.

Ewa Farna v SuperStar (2026)

Program doplní také společné vystoupení Bena Cristovaa s deseti soutěžícími letošní SuperStar. Zpěvák se tak vrátí k soutěži, která mu na začátku kariéry pomohla.

„Jsem rád, že mám možnost přihlásit se tímto způsobem k projektu, který mi na začátku kariéry hodně pomohl. Navíc velmi speciální písní, u které je pro mě velkou ctí, že ji mohu zazpívat s ‚požehnáním‘ původního autora,“ říká Ben Cristovao.

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Dvojitá síň slávy

Jedním z hlavních momentů večera bude uvedení bratrů Nedvědových do Síně slávy. Jejich písně oslovovaly několik generací posluchačů a dodnes patří k výrazným součástem české folkové scény.

Do síně slávy vstoupí folkové legendy, zleva František a Jan Nedvědovi

„Jan a František Nedvědovi jsou mimořádný příklad toho, jak dokáže česká písničkářská tvorba spojovat generace, lidi i celé příběhy. Nebyli jen úspěšnými folkovými hudebníky. Jejich písně se staly součástí české hudební a společenské paměti,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.

Z pocty folkovým hudebníkům má radost také moderátor Aleš Háma. „Musím se přiznat, že moje folková duše plesá. Nedvědi jsou kult. A mám radost, že na Slavících kromě jejich pocty vystoupí i plno legend a mladých hudebníků,“ říká.

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„Všechno se haje živě“

Spolu s Hámou bude akci opět moderovat Ondřej Sokol. „Ten line-up je úžasnej a těším se hodně. Myslím, že si to málokdo uvědomuje, ale Pepe usilovně pracuje na tom, aby to byl našlapanej koncert. Snaží se ulovit ty nejzajímavější a největší jména. Všechno se to hraje živě. To taky divák podle mě ne úplně docení – tu neuvěřitelnou práci těch několika part zvukařů, kteří během toho večera vytrhávají dráty a vrážejí je do nástrojů během několika vteřin, které mají na přezvučení. A taky to, že mistr zvuku Ondra Moravec je schopnej všechno zkompletovat tak, aby to ven šlo fakt jako koncert. Na normálních fesťácích je půlhodinová pauza mezi kapelama, protože se to musí dobře nazvučit, a tady se to děje v řádu několika minut,“ doplňuje moderátor.

Moderátory Českého slavíka 2024 jsou Ondřej Sokol a Aleš Háma. (29. listopadu...

O vítězích rozhodnou fanoušci

O výsledcích ankety rozhodují posluchači prostřednictvím webových stránek Českého slavíka. V kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap mohou hlasovat maximálně pro šest interpretů. Fanoušci rozhodnou také o vítězi kategorie Trinity Bank Objev roku.

O toto ocenění letos usilují zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau. Čtveřici nominovaných vybrala odborná hudební porota z interpretů, kteří se v uplynulém období výrazně prosadili na české hudební scéně. Vítěz získá finanční odměnu 200 tisíc korun.

V přímém přenosu 27. listopadu se diváci dozvědí také jméno Absolutního slavíka. Jeden z hlasujících fanoušků navíc vyhraje automobil Mercedes-Benz GLA.

Soška

Český slavík 2025
  • Vítězové jednotlivých kategorií převezmou tradiční sošky z dílny družstva umělecké výroby Granát Turnov.
  • Jejich autorkou je akademická sochařka Helena Hrabová, která hlavní cenu navrhuje od roku 1996.
  • Trofeje jsou vyrobené z pozlaceného stříbra, českého křišťálu a českých granátů.
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