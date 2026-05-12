Český tým je ve Švýcarsku. Roman Červenka promluvil o šancích na úspěch i nepadnoucím saku

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   13:37aktualizováno  17:27
Česká hokejová reprezentace je už ve Švýcarsku, kde zahájí boj o medaile na mistrovství světa. K týmu se připojily zkušené opory v čele s kapitánem Romanem Červenkou. Výrazně omlazený národní tým ale bude muset zvládnout turnaj bez několika velkých hvězd z NHL.
Fotogalerie2

Roman Červenka před odletem na mistrovství světa. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté odletěli do Švýcarska, kde už v pátek vstoupí do Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Na palubě speciálu směřujícího do Bernu nechyběla ani zkušená útočná trojice v čele s kapitánem Romanem Červenkou, která se dosud nezapojila do přípravných duelů před šampionátem. K týmu se připojili také Lukáš Sedlák a Matěj Blümel.

„Jsem odpočatý a jsem rád, že je to ve Švýcarsku. Podívám se zpět tam, kde jsem strávil nějaký čas,“ řekl novinářům čtyřicetiletý Červenka, kterého čeká už třinácté mistrovství světa v kariéře.

Kapitán Roman Červenka.

Český tým odehraje základní skupinu ve Fribourgu, kde Červenka v minulosti dvě sezony působil. Zkušený útočník strávil ve švýcarské lize celkem sedm let a návrat do známého prostředí pro něj bude mít speciální nádech.

Na šampionát ve stylu

Národní tým dorazil na šampionát stylově – hráči cestovali ve speciálních pruhovaných sakách. Pouze Červenka měl odlišný model. „Jak dělám hodně kliků, tak mi bylo malé přes ruce,“ zavtipkoval reprezentační kapitán.

Po příletu do Bernu čeká český výběr přesun do hotelu a večerní trénink v BCF Arena, kde reprezentace absolvuje první kontakt s ledem před startem turnaje.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Letošní český tým je výrazně omlazený a trenéři dali prostor řadě mladších hráčů, mimo jiné i kvůli velkému množství omluvenek. Podle Červenky bude klíčová hlavně týmová soudržnost.

Česko bez velkých hvězd

Reprezentaci budou na šampionátu chybět i některé hvězdy. Martin Nečas stále bojuje s Coloradem v play off NHL o Stanley Cup, zatímco David Pastrňák se po náročné sezoně z účasti omluvil.

„Napsali jsme si nějaké zprávy. Cítil jsem, že je rozhodnutý a teď to nejde,“ uvedl Červenka na adresu útočníka Bostonu. Česká reprezentace vstoupí do mistrovství světa v pátek od 20.20 proti Dánsku a bude chtít navázat na úspěšné vystoupení z domácího šampionátu v Praze.

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

7 originálních filmů, které musíte vidět v květnu. Jejich propagace je přitom téměř nulová

Z filmu Co nám zbylo z lásky

Květnová filmová nabídka nestojí jen na pokračováních, prequelech, remacích a rebootech. O originálních novinkách níže jste přitom možná dosud ani neslyšeli. Distributoři se navíc tentokrát s jejich...

12. května 2026

Divadlo v Mostě převádí na jeviště verneovku a dílo dramatičky Steelové

Divadlo v MostÄ› pĹ™evĂˇdĂ­ na jeviĹˇtÄ› verneovku a dĂ­lo dramatiÄŤky SteelovĂ©

Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezony na velké scéně dílo britské dramatičky Beth Steelové Než hvězdy zapadnou. Na jeviště Divadla rozmanitostí...

12. května 2026  17:08,  aktualizováno  17:08

Merklín na Plzeňsku postavil byty pro mladé rodiny za 23 mil. Kč, zájem je velký

MerklĂ­n na PlzeĹsku postavil byty pro mladĂ© rodiny za 23 mil. KÄŤ, zĂˇjem je velkĂ˝

Merklín na jižním Plzeňsku s 1150 obyvateli postavil šest bytů pro mladé rodiny za 23 milionů korun, zájem je velký. Jde o dva nové domy na konci obce ve směru...

12. května 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Mistrovství světa Formula Kite odstartovalo: České naděje závodí v Portugalsku

Mistrovství světa v olympijském kiteboardingu začalo

V portugalském Viana do Castelo odstartovalo mistrovství světa olympijské třídy Formula Kite. Na jednom z nejnáročnějších závodních míst se sešla kompletní světová špička včetně olympijských...

12. května 2026  18:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pochod za kvetoucí měsíčnicí

ilustrační snímek

Milovníci pohybu mohou v sobotu vyrazit na 26. ročník tradiční turistické a cykloturistické akce vedoucí nádhernou přírodou okolí Kamenického Šenova, Lužickými horami a národním parkem České...

12. května 2026  18:26

Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

Medvědice Míša se dožila 31 let.

Smutná zpráva přišla v úterý z chomutovského zooparku. Zdejší chovatelé se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou, medvědicí hnědou Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým...

12. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

V kladenském senátním obvodu bude za ODS kandidovat ředitel střední školy Paták

V kladenskĂ©m senĂˇtnĂ­m obvodu bude za ODS kandidovat Ĺ™editel stĹ™ednĂ­ Ĺˇkoly PatĂˇk

Ředitel Střední pedagogické školy a Střední odborné školy Kladno a zastupitel Stochova Petr Paták (ODS) bude v kladenském obvodu na podzim kandidovat do...

12. května 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Uherské Hradiště začne letos likvidovat invazní strom pajasan žláznatý

ilustrační snímek

Uherské Hradiště začne letos likvidovat invazní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se...

12. května 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Stavební učiliště v Plzni prošlo modernizací za 90 milionů, ušetří na energiích

ilustrační snímek

Střední odborné učiliště stavební v Plzni (SOU), jediná škola se všemi stavebními obory v Plzeňském kraji, prošlo modernizací za 90 milionů korun. Jde o...

12. května 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Luxus neurčuje cena ani značka, ale autentický pocit z módy, říká návrhář Zoltán Tóth

Módní návrhář Zoltán Tóth působí v Praze již od roku 2015. Jeho tvorbu...

Móda pro návrháře Zoltána Tótha není pouze otázkou estetiky nebo trendů. Jeho tvorba, charakteristická lehkostí, vzdušností a citlivou prací s materiálem, překračuje hranice běžného oděvního designu...

12. května 2026  17:36

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Český tým je ve Švýcarsku. Roman Červenka promluvil o šancích na úspěch i nepadnoucím saku

Roman Červenka před odletem na mistrovství světa.

Česká hokejová reprezentace je už ve Švýcarsku, kde zahájí boj o medaile na mistrovství světa. K týmu se připojily zkušené opory v čele s kapitánem Romanem Červenkou. Výrazně omlazený národní tým ale...

12. května 2026  13:37,  aktualizováno  17:27

Ústečtí strážníci poprvé vyzkoušeli drony, našli přístřešky bezdomovců a skládku

ĂšsteÄŤtĂ­ strĂˇĹľnĂ­ci poprvĂ© vyzkouĹˇeli drony, naĹˇli pĹ™Ă­stĹ™eĹˇky bezdomovcĹŻ a sklĂˇdku

Městští strážníci v Ústí nad Labem dnes poprvé v praxi vyzkoušeli nové drony. Stroje jim pomohly odhalit přístřešky lidí bez domova na městském pozemku a...

12. května 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.