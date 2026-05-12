Čeští hokejisté odletěli do Švýcarska, kde už v pátek vstoupí do Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Na palubě speciálu směřujícího do Bernu nechyběla ani zkušená útočná trojice v čele s kapitánem Romanem Červenkou, která se dosud nezapojila do přípravných duelů před šampionátem. K týmu se připojili také Lukáš Sedlák a Matěj Blümel.
„Jsem odpočatý a jsem rád, že je to ve Švýcarsku. Podívám se zpět tam, kde jsem strávil nějaký čas,“ řekl novinářům čtyřicetiletý Červenka, kterého čeká už třinácté mistrovství světa v kariéře.
Český tým odehraje základní skupinu ve Fribourgu, kde Červenka v minulosti dvě sezony působil. Zkušený útočník strávil ve švýcarské lize celkem sedm let a návrat do známého prostředí pro něj bude mít speciální nádech.
Na šampionát ve stylu
Národní tým dorazil na šampionát stylově – hráči cestovali ve speciálních pruhovaných sakách. Pouze Červenka měl odlišný model. „Jak dělám hodně kliků, tak mi bylo malé přes ruce,“ zavtipkoval reprezentační kapitán.
Po příletu do Bernu čeká český výběr přesun do hotelu a večerní trénink v BCF Arena, kde reprezentace absolvuje první kontakt s ledem před startem turnaje.
Letošní český tým je výrazně omlazený a trenéři dali prostor řadě mladších hráčů, mimo jiné i kvůli velkému množství omluvenek. Podle Červenky bude klíčová hlavně týmová soudržnost.
Česko bez velkých hvězd
Reprezentaci budou na šampionátu chybět i některé hvězdy. Martin Nečas stále bojuje s Coloradem v play off NHL o Stanley Cup, zatímco David Pastrňák se po náročné sezoně z účasti omluvil.
„Napsali jsme si nějaké zprávy. Cítil jsem, že je rozhodnutý a teď to nejde,“ uvedl Červenka na adresu útočníka Bostonu. Česká reprezentace vstoupí do mistrovství světa v pátek od 20.20 proti Dánsku a bude chtít navázat na úspěšné vystoupení z domácího šampionátu v Praze.