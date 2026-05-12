Česká fotbalová reprezentace zveřejnila širší nominaci na letní Mistrovství světa ve fotbale 2026 a mezi 54 vybranými hráči nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Informaci potvrdila Fotbalová asociace České republiky, která musela seznam hráčů odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci FIFA do pondělního termínu.
Zařazení obou hráčů do širší nominace přichází jen krátce po kontroverzním ligovém derby, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. Douděra i Chorý v utkání obdrželi červené karty a vedení Slavie následně oznámilo jejich vyřazení z A-týmu. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík uvedl, že oba hráči už za Slavii nenastoupí a dostali svolení hledat si nové angažmá.
|
Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu
Problémový Chorý
Tomáš Chorý se během sezony dostal do centra pozornosti už několikrát. Nedávno byl vyloučen v utkání proti Plzni za údajné plivnutí na soupeře a dříve pykal i za incident s brankářem Slovácka Milanem Hečou. V derby se Spartou pak zasáhl loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena a obdržel třetí červenou kartu v ligovém ročníku. Podle statistik serveru OptaJakub se stal prvním útočníkem v historii samostatné české ligy s takovou bilancí.
Ani David Douděra se nevyhnul disciplinárnímu postihu. Podle zápisu o utkání vulgárně urážel rozhodčí a ještě před střídáním teatrálně simuloval zranění u postranní čáry.
Předseda FAČR David Trunda uvedl, že tvorba širší nominace probíhala po rozsáhlých konzultacích se sportovním vedením reprezentace. „Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů,“ vysvětlil Trunda.
Na přípravě seznamu se podíleli také Pavel Nedvěd, Zdeněk Grygera, Adolf Šádek a hlavní trenér Miroslav Koubek. Z širší nominace následně vznikne konečný výběr maximálně 26 hráčů pro závěrečný turnaj.
MS se blíží