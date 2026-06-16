Český úspěch v jihovýchodní Asii. Vietnamci budou chodit podle našich turistických značek

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:03
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Ve světě má zvuk české pivo, Jaromír Jágr i Václav Havel. Cennou vývozní komoditou se ale stává i značení turistických cest, které má u nás tradici skoro 140 let. Teď ho začnou šířit i ve Vietnamu. Klub českých turistů uspořádal v Hanoji první představení našeho „turistického rodinného stříbra“. Když to dobře dopadne, první značky namalují už na podzim.
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Zástupci Klubu českých turistů představili ve Vietnamu systém českého turistického značení. | foto: KČT

Jedinečný styl turistického značení zaujal už při svém vzniku, tedy v době rakousko-uherské monarchie. Je to oblíbený český exportní artikl.

Vy nám tržnice a večerky, my vám naše skvělé turistické značky. Tak by se dala nazvat iniciativa, která nyní ještě prohloubí mnohaleté a tradiční vietnamsko-české vztahy. Zástupci Klubu českých turistů (KČT) teď představili ve Vietnamu systém českého turistického značení.

V minulých dnech byl v Hanoji představen projekt zaměřený na sdílení českého know-how v oblasti turistického značení.

V Jižní Americe i v hodně daleké Asii

Země, jejíž obyvatelé tvoří v Česku významnou komunitu, ale není první, kde se barevný proužek orámovaný dvěma bílými proužky pravděpodobně objeví. Jako nejlepší pro putování krajinou vyhodnotili český způsob už v Brazílii, v Chorvatsku, v Polsku, na Slovensku, v rumunském Banátu a naposledy, před třemi lety, v Mongolsku. V posledně jmenované zemi namalovali naši turisté první značku. První symbolické značení se ve vzdálené zemi uskutečnilo 15. června 2023.

První kilometry

Před 137 lety byla u nás vyznačena první turistická trasa. Členové výboru Klubu českých turistů ručně, pomocí štětce a olejové barvy, vyznačili osmikilometrovou trasu ze Štěchovic ke Svatojánským proudům.

Naše značení ale najdete i na západní Ukrajině, v bývalé Podkarpatské Rusi, která mezi světovými válkami náležela k Československé republice. KČT tam aktivně působil a tamní krajinu přibližoval turistům i skrze typické značení. Po roce 1989 v tomto regionu dobrovolníci některá stará značení obnovovali.

Značky jsou součástí české DNA

Teď, kromě piva, vyvezeme náš turistický artikl i do Vietnamu. České centrum Hanoj a Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu, ve spolupráci s KČT a za podpory Nadace PPF, představily v minulých dnech projekt zaměřený na sdílení českého know-how v oblasti turistického značení. O české značení mají zájem zejména místní národní parky pro zvýšení bezpečnosti pohybu na trasách a rozvoj tamní turistiky.

„Osobně považuji toto značení za součást české DNA, za naše rodinné stříbro, na jehož preciznosti se podílelo několik generací turistů, dobrovolníků a dalších nadšenců. Pevně věřím, že se tento projekt podaří ve Vietnamu realizovat ve větším rozsahu,“ komentovala prezentaci projektu Dana Brabcová, ředitelka Českého centra Hanoj.

Na typické turistické značení se mohou pravděpodobně už letos na podzim těšit návštěvníci jednoho z regionů ve Vietnamu.

Ve Vietnamu začnou malovat na podzim

„Navštívili jsme národní park Cát Bá, kde mají o zavedení českého turistického systému zájem,“ přibližuje program cesty Roman Hrůza z KČT. Na našem velvyslanectví v Hanoji se uskutečnily dvě přednášky o značení KČT pro odborné publikum i místní veřejnost.

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O značení projevili zájem i zástupci národních parků středního Vietnamu Cát Tiên a Phong Nha – Ke Bang. „Jejich ředitelé přiletěli do Hanoje osobně, speciálně na naši přednášku, aby s námi konzultovali již konkrétní možnosti vyznačení prvních turistických tras. Například by rádi značili pěší okruh o délce 15 kilometrů zdejší botanickou zahradou,“ dodává Roman Hrůza. První trasa by měla vzniknout na podzim.

Tradiční systém značení pokrývá v Česku asi 44 tisíc kilometrů tras, to jej řadí k nejefektivnějším na světě. Je založen na jednoduchém čtyřbarevném principu, který umožňuje snadnou navigaci nezávisle na jazykových znalostech.

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