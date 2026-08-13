Experimentální videoesej Volklore absolventky FAMU Viktorie Štěpánové proměnila mezinárodní nominaci v prestižní vědecko-filmové ocenění Student Academy Award. O tom, zda si tvůrčí tým z nadcházejícího zářijového ceremoniálu na festivalu v Torontu odnese zlatou, stříbrnou, nebo bronzovou medaili, se rozhodne už během letošního podzimu.
Úspěch, kterého naposledy před dvěma lety dosáhl tuzemský krátkometrážní film Krajan, vede k automatické kvalifikaci do hlavních oscarových bojů.
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Folklor v éře influencerů
Volklore se pouští na tenký led digitální identity, kde se tradiční moravský folklor střetává s agresivní estetikou sociálních sítí. Viktorie Štěpánová nahlíží na lidové zvyky optikou fiktivní influencerky Vivi. V jejím komerčně simulovaném světě se lidové kroje a letité rituály mění v pouhé doplňky podléhající sezonním módním trendům.
E-shopy, smyšlené reklamní bannery a chatovací okna slouží režisérce jako nástroj k položení kousavé otázky, zda dokáže kulturní dědictví přežít, aniž by se postupně proměnilo v naleštěnou obchodní značku.
Marketing jako nový folklor
Formát videoeseje vychází z prostředí YouTube vlogů. Namísto romantizování a nostalgického vzpomínání na dědictví předků autorka předkládá vizuálně sytou koláž, kde se z marketingu stává moderní forma folklorního vyprávění. Štěpánová pracuje s jazykem nejmladší generace s lehkostí, která nevyznívá jako výčitka tradicionalistů, ale jako autentické ohledání reality, v níž v současnosti všichni žijeme.
Experiment, který zaujal svět
Specifický vizuální jazyk a klipový střih sice dodávají dílu obrovskou energii, pro konzervativnější část publika však může být roztříštěná forma náročněji stravitelná. Právě nekompromisní formální koncept ale odlišuje tvorbu z Centra audiovizuálních studií FAMU od běžné akademické produkce.
Volklore se tak zapisuje do historie české kinematografie jako vůbec první film oceněný v kategorii Alternative/Experimental Student Academy Awards.
Česká stopa na Student Academy Awards
Česká kinematografie má na Student Academy Awards výborné jméno. Cestu vyšlapal už v roce 1989 Jan Svěrák se svými Ropáky, v nedávné době na tento úspěch navázala Darja Kaščejevová s animovanou Dcerou nebo dvojice Viktor Horák a Pavel Sýkora s historickým Krajanem.
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Snímek Volklore dokazuje, že nejmladší generace českých filmařů dokáže lokální témata prodat světovému publiku opakovaně a také variabilně.