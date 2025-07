Stezka vznikla podle návrhu ateliéru A8000 a dopravního inženýra firmy Zenkl CB Ondřeje Zenkla. Projekt vychází z existujícího tělesa původní technické stavby – historického Spirova kanálu. „Cyklostezka kopíruje trasu původního historického železobetonového kanálu na úseku dlouhém asi 1,4 km. Jedná se o úžasnou technickou památku, které se proměnila v jakousi křivku v krajině,“ říká architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000.

Minimální zásah do krajiny

Nejzajímavější částí cyklostezky je úsek, který provádí cyklisty vnitřkem kanálu. V dotčeném úseku, původně akvaduktu v délce zhruba 250 metrů, byl kanál očištěn, lokálně staticky sanován a adaptován na cyklostezku. Zásah do krajiny byl minimální a právě v tom spočívá jeho síla. Tvar stezky nebyl navrhován, ale vznikl, kudy to vyšlo a jak to vyšlo. A přesně to z něj činí krajinný prvek, který se nesnaží dominovat, ale splynout.

Betonová konstrukce nebyla potlačena ani maskována. Naopak, její hmota a tvar zůstaly dominantní. V některých místech je pravá stěna kanálu vyšší než člověk, připomíná masivní skálu, koryto vysekané v kameni. Tloušťka stěn se pohybuje mezi 20–30 cm. Konstrukce působí jako přírodní útvar, prošlá časem a krajinou. Povrch byl sjednocen nátěrem bílé barvy, která však stárne a špiní se spolu s prostředím – nevytváří kontrast, ale mizí.

Kanál se začal znovu využívat zhruba po 70 letech.

Vrací život na vesnici

Stezka je zároveň nástrojem strategické proměny celého území. Loučovice, dříve pulzující papírenská obec, hledají po ztrátě průmyslových pracovních příležitostí novou identitu a prosperitu. Cyklostezka je impulzem, který přitahuje nové podnikatele – otevírají se tu kavárny, cukrárny, ožívá stará hospoda. „Konečně se dostáváme na turistickou mapu Lipenska. Naše obec byla vždy průmyslová, ale průmysl po revoluci zmizel. Nová cyklostezka má pro nás velký přínos. Ozývají se podnikatelé, kteří si tu chtějí otevřít provozovny,“ doplňuje starosta Loučovic Jan Kubík.

Cyklostezka je součástí úseku Vltavské cyklostezky otevřeného v roce 2023. Začíná u kaple sv. Prokopa v Loučovicích, pokračuje podél levého břehu Vltavy a prochází skrz obec až k mostu. Odtud se stáčí na pravý břeh, podél Čertovy stěny, a vede přes historický kanál směrem k vyrovnávací nádrži Lipno II. Stezka zatím končí u kempu Pod Hrází ve Vyšším Brodě, kde bude navazovat na další připravované části Vltavské cyklostezky a další cyklotrasy v regionu. Vzhledem k pohodlnému profilu a atraktivní trase se očekává vysoké využití nejen rekreačními cyklisty, ale i místními obyvateli.

Výstavba nové cyklostezky stála přes 90 milionů korun a je součástí širší vize Jihočeského kraje o propojení celého Lipenska cyklotrasami až po Týn nad Vltavou.