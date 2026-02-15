Mírně ospalá atmosféra místa láká množství cestovatelů. Městu se vyhnulo bombardování během indočínských válek, takže tu zůstaly zachovány starodávné chrámy i poměrně nedávná architektura z dob francouzské Indočíny. To neuniklo pozornosti odborníků a město se v roce 1995 ocitlo na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Královský palác a francouzská kavárenská atmosféra
Není od věci si dát kávu v některém z podniků v domech, které tu zanechali Francouzi. Ostatně ti na začátku 20. století postavili i královský palác. Královská rodina jej obývala do roku 1975, kdy vládu nad Laosem převzalo komunistické hnutí Pathet Lao.
Přesto si město stále zachovává něco z dávných dob. Důkazem může být každodenní procesí mnichů z místních chrámů, kteří každé ráno vyrážejí do ulic města za milodary. Právě tento po staletí vykonávaný rituál poutá pozornost mnoha turistů. Nutno podotknout, že do oranžových rouch odění mniši z toho příliš velkou radost nemají.
Výlety do okolí Luang Prabang
Ve městě je možné strávit několik příjemných dnů. Luang Prabang je obklopený kopci a před další cestou stojí za to podniknout pár zajímavých výletů.
Laosané jsou hrdí na svoji pálenku lao-lao, kterou nazývají laoskou whisky. Hodinu cesty lodí proti proudu Mekongu se nachází malá vesnice Ban Xang Hai a ta je výrobou této pálenky v okolí proslavená.
„Jestli vám chutná, tak je to dobré i pro mě,“ usmívá se majitel pálenice, která se nachází hned nad břehem řeky. Lidé tu po staletí vyráběli kameninové džbány, ale nakonec zjistili, že pálenka jim vynese víc. Do ní nakládají i všemožné potvory, jako jsou štíři, hadi a podobně.
Posvátné jeskyně Pak Ou
Je otázka, zda se v této vesnici zastavit před, nebo po návštěvě jeskyní Pak Ou. Ty totiž mají zvláštní posvátnou atmosféru. Aby ne, když do ní lidé po staletí ukládají sošky Buddhy, které jsou už nějak poničené nebo v chrámech a svatyních přenechávají svoje místo novějším modelům. Jeskyně, konkrétně dvě, se nacházejí naproti soutoku Mekongu a řeky Ou. Pak Ou také v laoštině znamená ústa řeky Ou.
Loď vyměňujeme za motorku. Asi pětatřicet kilometrů od města se nachází šedesátimetrový vodopád Kuang Si. V kaskádách pod ním se vytvářejí tři jezírka, v nichž člověk může smočit namáhané tělo.
U vodopádu je také záchranná stanice pro medvědy, kde končí zvířata, která úřady objeví u místních pytláků. Jejich žluč je bohužel ceněná v tradiční medicíně a medvědi při těchto procedurách neuvěřitelně trpí.
Když autobus znovu naskočí, je jasné, že některá místa si nevezete jen na fotografiích. Luang Prabang zůstává pod kůží.
Luang Prabang