Vždy jsem chtěl bojovat proti konvenčnímu pohledu na to, co může violoncellista dělat. Mým cílem je to dokázat prostřednictvím své show, říká v rozhovoru bývalý člen slavných 2Cellos. | foto: Profimedia.cz

Jeho koncerty kombinují klasickou eleganci s prvky popu a filmové hudby, čímž přitahují široké publikum napříč generacemi. „Praha je město s bohatou hudební historií, proto jsem nadšený pokaždé, když se sem mohu vrátit. Chci českému publiku zprostředkovat večer, na který nikdy nezapomene,“ míní Hauser. Umělec mimo jiné vystoupí 11. prosince v pražské O2 areně. V rozhovoru pro deník Metro prozradil, kde na světě se mu vystupuje nejpříjemněji, jak název nového turné vystihuje jeho uměleckou cestu a jak si vybírá písně, které bude hrát.

Vaše sólová kariéra nabírá na obrátkách od roku 2022. Jak se vaše současná vystoupení liší od doby, kdy jste byl součástí 2Cellos?

No, místo sdílení pódia s Lukou mám teď skvělou kapelu, se kterou vystupuji. A díky tolika úžasným hudebníkům na jevišti mohu hrát to, co mě baví. Moje sólové show mají něco pro každého. A troufám si říct, že i obrovské množství energie.

Nadcházející pražský koncert je součástí turné The Rebel is Back. Jak tento název vystihuje vaši uměleckou cestu a čím se show bude lišit od vašich předchozích vystoupení?

S violoncellem mám celoživotní milostný vztah. Je to však nepochopený nástroj. Není to jen to. Vždy jsem chtěl bojovat proti konvenčnímu pohledu na to, co může violoncellista dělat. Mým cílem je to dokázat prostřednictvím své show. Neustále ji rozvíjím, abych to prokázal – hraji nádherné klasické skladby, ale také živou popovou hudbu, některé mé oblíbené latinskoamerické skladby a také rock’n’roll.

Jak popisujete, jste známý právě pro kombinování klasické hudby s popem či tangem a filmovou hudbou. Jak si vybíráte písně, které budete hrát a jaké poselství tím chcete předat publiku?

Směs žánrů dokazuje mou myšlenku – violoncello je nádherně všestranný nástroj. Vybírám hudbu, která se dotýká mého srdce. Moje poselství je jednoduché – krásná melodie překračuje jakýkoli žánr. A já ji s vášní hraji tímto způsobem.

Měl jste možnost vystupovat na prestižních místech po celém světě. Jaký vztah máte k Praze a českému publiku?

Ano, měl jsem tu čest hrát na některých z nejznámějších a nejprestižnějších míst na světě. Samozřejmě bylo skvělé vystupovat v Sydney Opera House, Royal Albert Hall, Carnegie Hall a v nádherných amfiteátrech, jako jsou Koloseum, Pula Arena a Arena di Verona. Ale bezpochyby nejdůležitější věcí pro každé vystoupení je publikum. Čeští diváci vždy patřili k těm nejvíce podporujícím a nejvášnivějším, pro které jsem kdy hrál. Proto jsem si vybral Prahu jako jedno z prvních míst pro své sólové koncerty v roce 2022. A pokaždé, když se vrátím do Česka, vášeň publika mě nikdy nezklame. Proto tu tak rád hraji.

Spolupracoval jste s velkými jmény hudebního světa včetně Eltona Johna. Je nějaký umělec, se kterým byste si ještě přál vystoupit?

Spolupráce s Eltonem na začátku mé kariéry byl sen. Samozřejmě to nebylo plánované a vzniklo to díky pozoruhodné souhře okolností. Jeho podpora a nadšení pro hudbu byly transformační. A miluji, když se spolupráce takto vyvíjí. Místo plánování, s kým budu spolupracovat, věřím, že sdílená víra a vášeň pro hudbu přinesou další skvělé příležitosti k budoucím spolupracím.