Na turnaji v Zimních olympijských hrách 1998 tvořili český tým převážně hráči v nejlepších letech. Průměrný věk mužstva činil 26,4 roku a třicátníci byli spíše výjimkou. Vedle Františka Kučery či Petra Svobody patřil mezi nejzkušenější také brankář Dominik Hašek. Nejstarším hráčem byl čtyřiatřicetiletý kapitán Vladimír Růžička, tehdy považovaný za veterána v pravém slova smyslu.
Mladý tým byl rychlý, dravý a hladový po úspěchu. V kombinaci s mimořádným turnajem Haška vznikla směs, která dovedla český hokej k jednomu z největších triumfů historie.
Miláno 2026. Zkušenost místo dravosti?
Současný reprezentační trenér Radim Rulík nominoval na olympiádu v Zimní olympijské hry 2026 tým s průměrným věkem 30,7 roku. To je o více než čtyři roky více než v Naganu a v rámci turnaje jsou Češi druzí nejstarší. „Hůř“ jsou na tom už jen Dánové.
Hned šest hráčů v aktuálním kádru je starších (nebo stejně starých), než byl v roce 1998 tehdejší „doyen“ Růžička. Symbolickým příkladem je kapitán Roman Červenka, který v prosinci oslavil čtyřicáté narozeniny.
Je vysoký věk na krátkém turnaji problém?
Vyšší věk ale nutně neznamená slabinu. Moderní hokejisté se udrží na vrcholové úrovni výrazně déle než v devadesátých letech. Změnil se přístup k regeneraci, stravě i prevenci zranění. Samotná hra je navíc méně brutální než dřív, kdy se na ledě často „sekalo“ bez větších následků.
Otázkou zůstává, zda zkušenost převáží nad dynamikou v krátkém, intenzivním turnaji, kde rozhodují detaily, tempo a momentální forma. Nagano ukázalo sílu mládí a euforie. Milán nabídne jiný příběh, příběh týmu, který sází na klid, přehled a odehrané stovky zápasů.
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10