Čeští hokejisté zvládli předkolo play off olympijského turnaje v Miláně a po vítězství nad Dánskem si zajistili postup do čtvrtfinále, kde je už zítra čeká Kanada. Do utkání nastoupili s pozměněnými útoky, v brance s Lukáš Dostál a bez zraněného Radka Faksy. Přestože duel nabídl dramatickou koncovku, český tým ho dotáhl k vítězství 3:2.
Zápas měl od úvodu nervózní a vyrovnaný ráz. V první třetině si oba týmy hlídaly defenzivu a větších šancí bylo poskrovnu, skóre se tak neměnilo. Druhá část už přinesla gólové momenty. Češi se prosadili v přesilové hře, když skóre otevřel Martin Nečas (1:0). Dánové ale rychle odpověděli trefou Alexandera Trua (1:1). Český tým však zareagoval ideálně – nejprve se prosadil David Kämpf (2:1) a krátce nato zvýšil nádhernou střelou do šibenice kapitán Roman Červenka (3:1). Po vyloučení Tomáše Hertla ale Dánsko ještě snížilo zásluhou Nicka Olesena (3:2).
Ve třetí třetině převzali iniciativu Dánové, k čemuž jim pomohly i přesilové hry. Češi se soustředili na pozornou obranu a spolehli se na jistého Dostála. Největší drama přišlo v závěru při hře Dánů bez brankáře, vyrovnání se ale nekonalo. Český tým tak uhájil těsné vítězství a může se těšit na čtvrtfinálový souboj s Kanadou. S tou se již na turnaji setkal v úvodním utkání skupiny. Zápas však nedopadl dobře, Češi odešli poraženi vysoko 0:5.
Příprava reprezentance na OF s Dány
„Díváme se jen na Dánsko. To je teď naše priorita,“ zdůraznil asistent trenéra Jiří Kalous před zápasem. Češi získali ve skupině čtyři body, když porazili pouze Francii, zatímco Dánové si připsali tři body za výhru nad Lotyšskem. Poslední vzájemný duel na MS 2024 v Herningu vyzněl jednoznačně pro Česko (7:2), ale podle realizačního týmu jde o minulost. Týmy se střetly také před čtyřmi lety na ZOH 2022 v Pekingu. Duel tehdy překvapivě ovládli Dánové 2:1.
Česká reprezentace si bude muset dát pozor na zbytečné chyby a nebezpečné protiútoky soupeře. Ty například platily i na USA. „Dánsko umí být nebezpečné z protiútoků a má šikovné hráče. Musíme si pohlídat detaily, hlavně v obraně a při střídání,“ upozornil Kalous.
Návrat k osvědčené taktice z MS 2024 v ČR
Právě proto trenéři sáhli ke změnám v ofenzivě. V elitní formaci by se měli sejít David Pastrňák, Lukáš Sedlák a kapitán Roman Červenka, kteří spolu zářili už na loňském mistrovství světa.
„Věřím, že na to navážeme. Teď je ale nejdůležitější zvládnout zítřek,“ řekl Červenka. Stejně smýšlí i obránce Michal Kempný, podle něhož povede k úspěchu jen poctivý výkon po celých 60 minut. „Každý zápas s Dánskem je těžký. Musíme udržet koncentraci po celý zápas,“ zdůraznil.
Zatímco obránce Jan Rutta by se měl po zranění vrátit do sestavy, start Radka Faksy zůstává nejistý. „Rozhodne se v den zápasu podle jeho stavu,“ uvedl Kalous. Český tým si uvědomuje, že jiná cesta než přes Dánsko dál nevede. „Teď už není kam koukat. Musíme udělat první krok,“ shrnul Kempný.
Na duel už se těší také soupeř. „Jsme připraveni na to vletět, nezajímá mě, kdo je favorit. Porazili jsme už nějaké dobré týmy a víme, že můžeme porazit i Čechy. Musíme se soustředit na svou hru a být od začátku připravení,“ citoval web Sport.cz dánského útočníka Nicka Olesena, který hraje v české nejvyšší lize za České Budějovice.