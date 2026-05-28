Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Lukáš Karbulka
Sport   19:15
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Podívejte se na výsledky a jednotlivé zápasy národního týmu.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Novinky z týmu

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.

Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.

Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna.

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili

Obsah

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20

Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20 – 1:4
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20 – 2:3

Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Tabulka

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*7610033:1320
2Norsko*7411125:1415
3Česko*7401219:1713
4Švédsko*7400327:1612
5Slovensko7300321:199
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

* – postup ze skupiny

(-) – jistý sestup divize B

Soupiska Česka na MS v hokeji 2026

Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Dominik PavlátIlves Tampere (Finsko)11. 11. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Marek AlscherCharlotte Checkers (AHL)7. 4. 2004
Libor HájekPardubice4. 2. 1998
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Matěj BlümelProvidence Bruins (AHL)31. 5. 2000
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004
Jan MandátPardubice18. 11. 1995
Martin KautPardubice2. 10. 1999
Roman ČervenkaPardubice10. 12. 1985
Lukáš SedlákPardubice25. 2. 1993
Michal KovařčíkTřinec19. 11. 1996
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

12. den na MS v hokeji 2026: Česko nestačilo v závěrečném duelu ve skupinách na Kanadu

Příprava českých hokejistů před MS

Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Historie účastí na MS v hokeji

Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.

Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.

Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).

Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česko na mistrovství světa:

  • 7× získalo zlaté medaile
  • 1× získalo stříbrné medaile
  • 6× získalo bronzové medaile

Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.

Medailové úspěchy Čechů na MS

RokMísto konání MSMedaile
1993NěmeckoBronz
1996RakouskoZlato
1997FinskoBronz
1998ŠvýcarskoBronz
1999NorskoZlato
2000RuskoZlato
2001NěmeckoZlato
2005RakouskoZlato
2006LotyšskoStříbro
2010NěmeckoZlato
2011SlovenskoBronz
2012Švédsko a FinskoBronz
2022FinskoBronz
2024ČeskoZlato

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
