Čeští hokejisté se dnes odpoledne na MS v hokeji 2026 utkali s reprezentací Itálie. Zápas byl překvapivě opět dramatický. Další zápas odehraje Česko v sobotu se Slovenskem od 16.20.
Ve skupině B poté česká reprezentace odehraje ještě zápasy s Nory a na závěr 26. května s Kanadou.
Novinky z týmu
Trenéři neustále opakují důležitost práce v předbrankovém prostoru, na což byl zaměřen i páteční trénink. Češi se po dni volna sešli na ledě a zahájili přípravu na souboj se Slovenskem, který se hraje v sobotu od 16:20. Národní tým zároveň uzavře soupisku, jelikož na ni dopíše Petra Kváču.
Páteční trénink byl zaměřen na produktivitu. „Zaměřili jsme se na systémové věci, především v útočném pásmu, kde jsme chtěli pohyb trochu víc automatizovat. Aby byla jasná pravidla a kluci věděli, kdy mají jít do brány, kdy více k modré, aby se uvolňovali víc, když vyjíždí z rohou. Chceme mít předbrankový prostor silný, protože to jsou věci, které rozhodují a ze kterých padají branky,“ uvedl pro web Českého hokeje asistent trenéra Jiří Kalous.
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Tabulka
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada*
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
|Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
|Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
|Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
|Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
|Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
|Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
|Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0
* – jistý postup ze skupiny
Soupiska Česka na MS v hokeji 2026
Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|31. 1. 1998
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (Finsko)
|11. 11. 1999
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Marek Alscher
|Charlotte Checkers (AHL)
|7. 4. 2004
|Libor Hájek
|Pardubice
|4. 2. 1998
|Filip Hronek
|Vancouver Canucks (NHL)
|2. 11. 1997
|Útočníci
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Matěj Blümel
|Providence Bruins (AHL)
|31. 5. 2000
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Melovský
|Utica Comets (AHL)
|25. 5. 2004
|Jan Mandát
|Pardubice
|18. 11. 1995
|Martin Kaut
|Pardubice
|2. 10. 1999
|Roman Červenka
|Pardubice
|10. 12. 1985
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|25. 2. 1993
|Michal Kovařčík
|Třinec
|19. 11. 1996
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers (NHL)
|20. 7. 2003
Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026
Příprava českých hokejistů před MS
Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Získá Česko na MS v hokeji 2026 medaili?
Historie účastí na MS v hokeji
Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.
Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.
Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).
Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.
Česko na mistrovství světa:
- 7× získalo zlaté medaile
- 1× získalo stříbrné medaile
- 6× získalo bronzové medaile
Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5. A ve čtvrtfinále skočilo Česko i na letošních ZOH. Po prodloužení totiž Češi podlehli výběru Kanady 3:4 po prodloužení.
Medailové úspěchy Čechů na MS
|Rok
|Místo konání MS
|Medaile
|1993
|Německo
|Bronz
|1996
|Rakousko
|Zlato
|1997
|Finsko
|Bronz
|1998
|Švýcarsko
|Bronz
|1999
|Norsko
|Zlato
|2000
|Rusko
|Zlato
|2001
|Německo
|Zlato
|2005
|Rakousko
|Zlato
|2006
|Lotyšsko
|Stříbro
|2010
|Německo
|Zlato
|2011
|Slovensko
|Bronz
|2012
|Švédsko a Finsko
|Bronz
|2022
|Finsko
|Bronz
|2024
|Česko
|Zlato
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.