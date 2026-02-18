Česká hokejová reprezentace na turnaji dohrála. V jednom z nejtěžších testů posledních let málem uspěla, ještě necelé čtyři minuty před koncem čtvrtfinálového duelu s Kanadou Češi vedli. Kanada však dovedla utkání do prodloužení a v něm rozhodla (3:4pp.) o svém postupu do semifinále.
Oproti úternímu zápasu předkola proti Dánsku udělal trenér Radim Rulík v sestavě jen jednu změnu, na pozici sedmého obránce nastoupí Tomáš Kundrátek místo Jiřího Ticháčka. Opět chyběl zraněný útočník Radek Faksa.
Prodloužení
Nejdůležitější pasáž utkání pro Česko nemělo šťastný konec. Po více než minutě hry zápas a české naděje ukončila branka kanadského útočníka Mitchella Marnera.
3. třetina
Poslední třetina začala stejně jako v obou předchozích dějstvích – tedy ve vysokém tempu. Češi chytli její úvod výborně a měli více ze hry, což dokázali také využít. Po gólu Ondřeje Paláta se český tým opět senzačně dostal do vedení – 3:2.
Kanada následně ještě zvýšila tempo, čeští hokejisté však dál bravurně drželi krok. Přesto se Kanaďanům podařilo znovu vyrovnat, když se prosadil Nick Suzuki – 3:3. Za tohoto stavu třetí třetina skončila a o vítězi utkání muselo rozhodnout prodloužení.
2. třetina
Češi vstoupili do druhé třetiny s podobnou energií jako v úvodním dějství a tempo utkání zůstalo vysoké. Český tým nejprve podrželo štěstí – po kanadské střele zazvonila tyčka a vedení 2:1 tak zůstalo v platnosti. Reprezentace si se soupeřem dál držela krok a nebylo znát, že má v nohách o jedno utkání navíc.
Postupně ale Kanaďané stupňovali tlak, který nakonec přetavili ve vyrovnávací branku. Na 2:2 srovnal Nathan MacKinnon. Zápas dál nabídl hru nahoru dolů a tyčky cinkaly na obou stranách – k vedoucímu gólu měl blízko také David Kämpf. Závěr druhé třetiny přinesl pro české fanoušky pořádnou dávku nervů, skóre se už ale nezměnilo a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu 2:2.
1. třetina
Čtvrtfinále s Kanadou odstartovalo. Česká reprezentace se s touto hokejovou velmocí v této fázi velkých turnajů utkala v minulosti pouze dvakrát a v obou případech odešla poražena. Nadějný vstup do utkání však zchladila chyba Davida Pastrňáka, po níž otevřel skóre Macklin Celebrini (0:1).
Češi ale dokázali rychle odpovědět. Po pohledné kombinaci vyrovnal Lukáš Sedlák na 1:1. Oproti osmifinále s Dánskem působil český tým výrazně jistějším dojmem, oporou byl v brance výborný Lukáš Dostál. Aktivní hra přinesla ovoce i v přesilové hře, kdy David Pastrňák poslal reprezentaci do vedení 2:1. Tímto výsledkem také skončila úvodní třetina.
Rulíkova nespokojenost s výkony hokejistů
Svěřenci trenéra Radima Rulíka si cestu mezi osm nejlepších museli vybojovat v úterním osmifinále proti Dánsku. To nakonec český výběr zvládl poměrem 3:2, ale v koncovce utkání to bylo pořádné drama. Právě jinak klidný Rulík musel v průběhu zápasu několikrát zvyšovat hlas. „Spokojení nejsme. Hráčům pogratuluju k vítězství, ale pak přijde to, co ode mě ještě neslyšeli. Ještě to uslyší,“ avizoval po utkání kouč.
Do utkání s Kanadou tak musí Češi vstoupit o poznání lépe. „Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti. A od toho jsme strašně daleko. Zatím,“ uzavřel s tím, že je potřeba se vyvarovat chyb v podobě zbytečných vyloučení a ztrát puků.
Opřít se může český tým o výborně chytajícího Lukáše Dostála, jenž měl zásadní podíl na zvládnutém osmifinále. Směrem dopředu pak bude klíčovou postavou vedle Martina Nečase i David Pastrňák. „Nehrál jsem svůj nejlepší hokej, doufám, že jsem si to šetřil na středu,“ řekl Pastrňák, který si proti Dánsku připsal čtvrtý kanadský bod na turnaji.
Čeští hokejisté se na turnaji s Kanadou již setkali. A to v úvodním utkání skupiny. Zápas však nedopadl dobře, Češi odešli poraženi vysoko 0:5. Jedním z pozitiv tohoto zápasu byl fakt, že Češi dokázali s Kanadou držet krok v počtu střel na branku. Druhý vzájemný zápas turnaje opět vysílá ČT sport.
Sestava ČR s Kanadou:
Brankář:
Obrana:
Útok:
Hvězdná Kanada
Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. A to se potvrzuje i v praxi. Javorové listy zatím na turnaji odehrály tři zápasy a všechny vyhrály bez potíží, což potvrzuje i celkové skóre 20:3. Navíc v každém utkání dali soupeři minimálně pět branek. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč NHL) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.
12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta
Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný zkušeným Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.
