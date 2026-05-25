Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Lukáš Karbulka
Sport   19:02
Čeští hokejisté se v pondělí ve Fribourgu utkali s rozjetým Norskem, které na turnaji překvapuje skvělými výkony. Zápas bohužel Češi nezvládli a Norsko tak šokovalo na šampionátu dalším skvělým výsledkem.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce. | foto: ČTK

Předposlední a velmi důležitý duel Česka v základní skupině B na MS v hokeji 2026 neměl šťastný konec. Svěřenci trenéra Radima Rulíka totiž nestačili na ambiciózní Norsko, které letos patří k největším překvapením turnaje.

1. třetina – 1:2

Českému týmu vstup do zápasu vůbec nevyšel. Po chybě v rozehrávce se do velké šance dostal Havard Salsten, který nezaváhal a poslal ve třetí minutě Norsko do vedení 1:0. Právě na zbytečné ztráty kotoučů a chybnou rozehrávku již několik dní kritizival kouč reprezentace Radim Rulík. Seveřané navíc pokračovali ve velmi aktivním výkonu a ještě před polovinou první třetiny udeřili podruhé. Po rychlém protiútoku zvýšil na 2:0 Michael Brandsegg-Nygard.

Češi se následně snažili rychle odpovědět a blízko kontaktní brance byl Ticháček, jenže norského brankáře překonal pouze částečně a trefil jen jeho vyrážečku. Národní tým se nakonec snížení přece jen dočkal. Kontaktní gól na 1:2 vstřelil Jaroslav Chmelař, pro kterého šlo o premiérovou trefu na seniorském mistrovství světa.

2. třetina – 1:2

Úvod druhé části příliš velkých příležitostí nenabídl. První výraznější šanci si vytvořil Lukáš Sedlák, který se po povedeném průniku dostal až před norského brankáře, zakončení po kličce mu ale nevyšlo podle představ. Na opačné straně zahrozili také Norové, když Pavlátovi vypadl kotouč z výstroje, česká obrana však nebezpečnou situaci dokázala uhasit.

Národní tým následně dostal k dispozici první přesilovou hru utkání, ani tu však nevyužil. Češi se tak dál trápili v koncovce při početní výhodě, což potvrdila i druhá přesilovka. V ní si sice vytvořili několik slibných šancí, vyrovnání se ale stále nedočkali.

Po dvou třetinách byli navíc střelecky aktivnější Norové, kteří vedli v počtu střel na branku 19:14.

3. třetina – 1:4

Úvod závěrečné třetiny příliš atraktivních momentů nenabídl a hra se dlouho odehrávala hlavně mezi mantinely. Norové si však postupně znovu vypracovali dvougólový náskok. Po povedené akci se prosadil Martin Ronnild, který zvýšil na 3:1 z pohledu severského týmu.

Češi se následně snažili vrátit do zápasu, další branku už ale nepřidali. Naopak Norové v závěru ještě definitivně potvrdili své vítězství, když se podruhé v utkání trefil Michael Brandsegg-Nygard a upravil skóre na konečných 4:1.

Jistý postup

Národní tým má už po sobotních výsledcích jistotu postupu do čtvrtfinále. Definitivně o tom rozhodla překvapivá výhra Norů nad Švédskem 3:2. Češi tak splnili první důležitý cíl turnaje, podle realizačního týmu však práce zdaleka nekončí. „Vybojovat čtvrtfinále bylo úplně základním cílem. Povedlo se nám to a týmu za to patří velký dík,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Derby ukázalo týmovou bojovnost

Po vítězném derby se Slovenskem panovala v českém táboře spokojenost především s týmovým výkonem. Podle Kalouse mužstvo předvedlo bojovnost, disciplínu i vysoké nasazení. Právě na těchto věcech chtějí Češi stavět i v dalších duelech.

„Je důležité, abychom si podobné výkony přenesli i do dalších zápasů. Teď máme ještě prostor doladit některé detaily, abychom byli na čtvrtfinále maximálně připravení,“ doplnil Kalous.

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Rulíkovi vadí zbytečné ztráty kotoučů

Hlavní trenér Radim Rulík však po posledním utkání upozornil také na nedostatky, které chce tým odstranit. Vadily mu především zbytečné ztráty kotoučů a komplikovaná rozehrávka.

„Proti Švédům jsme hráli jednodušeji, protože jsme věděli, jak silného soupeře máme proti sobě. Tentokrát jsme v některých situacích zbytečně riskovali složité přihrávky, soupeř je sbíral a dostával se pod tlakem do šancí,“ řekl Rulík.

Přestože mají Češi postup jistý, ve hře zůstává velmi důležitá věc. Národní tým stále bojuje o první dvě příčky ve skupině, které by znamenaly nejen papírově přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále, ale také možnost zůstat ve Fribourgu. V opačném případě by se musel stěhovat do Curychu, kde se odehraje závěrečná část turnaje.

Porazí Česká hokejová reprezentace Norsko?

Zápas od zápasu

Rulík ale před zápasem odmítá jakékoli kalkulace. „Soustředíme se jen na Norsko. Hrají výborně, na turnaji jdou výkonnostně nahoru a čeká nás velmi těžké utkání,“ zdůraznil český kouč.

Norové letos opravdu budí respekt. Po úvodní těsné porážce se Slovenskem 1:2 už pokaždé bodovali. Slovinsko i Itálii porazili shodně 4:0, s Kanadou sehráli dramatickou bitvu, kterou ztratili až v prodloužení po výsledku 5:6, a v sobotu šokovali favorizované Švédy.

„Musím říct, že Norové hrají fantastický turnaj. Se Švédy vyhráli naprosto zaslouženě a Kanadu trápili až do konce. Jsou agresivní, silní v osobních soubojích a velmi dobře bruslí. Rozhodně nejde o náhodu,“ ocenil Kalous.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Respekt k Norům i z řad hráčů

Pozor si na severského soupeře dávají i hráči. „Umějí dobře bránit, bruslit a zároveň jsou nebezpeční z brejků. Budeme na ně muset nastoupit stejně aktivně jako proti Švédům. Turnaj ukazuje, že je nesmíme podcenit,“ řekl útočník Jaroslav Chmelař.

Vzájemné souboje ale hovoří jasně ve prospěch českého týmu. Na loňském mistrovství světa Češi porazili Norsko 2:1 díky rozhodujícímu gólu Davida Pastrňáka. Poslední porážku od Norů utrpěli už v roce 2010 v Mannheimu a od té doby národní tým vyhrál deset zápasů světových šampionátů v řadě.

Kde sledovat zápas Česka na MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy nabídne ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
Včelařský kroužek z Bobrové na Žďársku letos funguje už 20 let, děti pořád baví

