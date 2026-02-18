Čeští hokejisté zahájili čtvrtfinále s hvězdnou Kanadou. Vedeme

Čeští hokejisté ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně hrají s hvězdnou Kanadou. Po dramatickém osmifinále s Dánskem chtějí svěřenci Radima Rulíka výrazně zlepšit výkon, aby zopakovali Nagano.
Radim Rulík stojí zamyšleně na české střídačce.

Radim Rulík stojí zamyšleně na české střídačce. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Momentka z olympijského zápasu mezi hokejisty Česka a Dánska.
Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.
Čeští hokejisté se radují z postupu na olympijských hrách.
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku.
5 fotografií

Českou hokejovou reprezentaci dnes čeká jeden z nejtěžších testů posledních let. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně se od 16:40 postaví hvězdami nabité a zatím nekompromisní Kanadě.

Oproti úternímu zápasu předkola proti Dánsku udělal trenér Radim Rulík v sestavě jen jednu změnu, na pozici sedmého obránce nastoupí Tomáš Kundrátek místo Jiřího Ticháčka. Opět chybí zraněný útočník Radek Faksa.

1. třetina

Začalo čtvrtfinále s Kanadou. V minulosti jsme se s touto hokojevou velmocí střetli na velkých šampionátech střetli pouze pouze dvakrát v této fázi a v obou případech jsme byli poraženi. Povedený začátek však po chybě Pastrňáka zchladil prvním gólem Macklin Celebrini (0:1). Češi ale odpověděli skvělou kombinací a po gólu Lukáše Sedláka vyrovnali (1:1). Češi zatím hrají o poznání lépe než proti Dánům, v bráně zatím skvělý Dostál. Reprezentace hraje opravdu skvěle a po přesilovce nás posílá do vedení David Pastrňák – 2:1.

Rulíkova nespokojenost s výkony hokejistů

Svěřenci trenéra Radima Rulíka si cestu mezi osm nejlepších museli vybojovat v úterním osmifinále proti Dánsku. To nakonec český výběr zvládl poměrem 3:2, ale v koncovce utkání to bylo pořádné drama. Právě jinak klidný Rulík musel v průběhu zápasu několikrát zvyšovat hlas. „Spokojení nejsme. Hráčům pogratuluju k vítězství, ale pak přijde to, co ode mě ještě neslyšeli. Ještě to uslyší,“ avizoval po utkání kouč.

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku trenér Radim Rulík a Roman Červenka. (16. února 2026)

Do utkání s Kanadou tak musí Češi vstoupit o poznání lépe. „Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti. A od toho jsme strašně daleko. Zatím,“ uzavřel s tím, že je potřeba se vyvarovat chyb v podobě zbytečných vyloučení a ztrát puků.

Opřít se může český tým o výborně chytajícího Lukáše Dostála, jenž měl zásadní podíl na zvládnutém osmifinále. Směrem dopředu pak bude klíčovou postavou vedle Martina Nečase i David Pastrňák. „Nehrál jsem svůj nejlepší hokej, doufám, že jsem si to šetřil na středu,“ řekl Pastrňák, který si proti Dánsku připsal čtvrtý kanadský bod na turnaji. Zápas opět odvysílá ČT sport.

Čeští hokejisté se na turnaji s Kanadou již setkali. A to v úvodním utkání skupiny. Zápas však nedopadl dobře, Češi odešli poraženi vysoko 0:5. Jedním z pozitiv tohoto zápasu byl fakt, že Češi dokázali s Kanadou držet krok v počtu střel na branku.

Sestava ČR s Kanadou:

Brankář:
Dostál

Obrana:
1) Hronek, Šimek
2) Gudas, Kempný
3) Rutta, D. Špaček
Kundrátek

Útok:
1) Pastrňák, Sedlák, Červenka
2) Nečas, Kämpf, Chlapík
3) O. Kaše, Hertl, Palát
4) M. Stránský, Flek, Tomášek
Kubalík

Hvězdná Kanada

Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. A to se potvrzuje i v praxi. Javorové listy zatím na turnaji odehrály tři zápasy a všechny vyhrály bez potíží, což potvrzuje i celkové skóre 20:3. Navíc v každém utkání dali soupeři minimálně pět branek. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč NHL) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.

12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný zkušeným Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

