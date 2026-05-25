Čeští hokejisté zahájili na šampionátu předposlední zápas ve skupině. Proti Norsku jde o hodně

Lukáš Karbulka
Sport   17:38
Čeští hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku jistotu postupu do čtvrtfinále, rozhodně ale nehodlají polevit. V pondělí je ve Fribourgu bojují proti rozjetému Norsku, které na turnaji překvapuje skvělými výkony a stále živí naději na historický postup mezi nejlepší osmičku.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce. | foto: ČTK

Předposlední a velmi důležitý duel Česka v základní skupině B na MS v hokeji 2026 je tu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka v něm vyzvali ambiciózní Norsko, které letos patří k největším překvapením turnaje. Češi do zápasu nevstoupili dobře.

2. třetina

Začala prostřední třetina. První tři minuty ale žádnou velkou šanci nenabídly. Do velké šance se dostal po hezkém průniku Lukáš Sedlák, ale nepodařila se mu dokončit klička kolem gólmana. Na druhé straně měli zase Norové velkou šanci poté, co Pavlátovi vypadl kotouč z výstroje, skóre se ale nezměnilo. První přesilovou hru zápasu však národní tým nevyužil. Česko tak stále trápí produktivita v přesilovkách. A to se potvrdilo i ve druhé přesilovce, i když v ní Češi měli řadu šancí.

1. třetina – 1:2

Českému týmu vstup do zápasu vůbec nevyšel. Po chybě v rozehrávce se do velké šance dostal Havard Salsten, který nezaváhal a poslal ve třetí minutě Norsko do vedení 1:0. Právě na zbytečné ztráty kotoučů a chybnou rozehrávku již několik dní kritizival kouč reprezentace Radim Rulík. Seveřané navíc pokračovali ve velmi aktivním výkonu a ještě před polovinou první třetiny udeřili podruhé. Po rychlém protiútoku zvýšil na 2:0 Michael Brandsegg-Nygard.

Češi se následně snažili rychle odpovědět a blízko kontaktní brance byl Ticháček, jenže norského brankáře překonal pouze částečně a trefil jen jeho vyrážečku. Národní tým se nakonec snížení přece jen dočkal. Kontaktní gól na 1:2 vstřelil Jaroslav Chmelař, pro kterého šlo o premiérovou trefu na seniorském mistrovství světa.

Jistý postup

Národní tým má už po sobotních výsledcích jistotu postupu do čtvrtfinále. Definitivně o tom rozhodla překvapivá výhra Norů nad Švédskem 3:2. Češi tak splnili první důležitý cíl turnaje, podle realizačního týmu však práce zdaleka nekončí. „Vybojovat čtvrtfinále bylo úplně základním cílem. Povedlo se nám to a týmu za to patří velký dík,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.

Český brankář Josef Kořenář.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Po vítězném derby se Slovenskem panovala v českém táboře spokojenost především s týmovým výkonem. Podle Kalouse mužstvo předvedlo bojovnost, disciplínu i vysoké nasazení. Právě na těchto věcech chtějí Češi stavět i v dalších duelech.

„Je důležité, abychom si podobné výkony přenesli i do dalších zápasů. Teď máme ještě prostor doladit některé detaily, abychom byli na čtvrtfinále maximálně připravení,“ doplnil Kalous.

Rulíkovi vadí zbytečné ztráty kotoučů

Hlavní trenér Radim Rulík však po posledním utkání upozornil také na nedostatky, které chce tým odstranit. Vadily mu především zbytečné ztráty kotoučů a komplikovaná rozehrávka.

„Proti Švédům jsme hráli jednodušeji, protože jsme věděli, jak silného soupeře máme proti sobě. Tentokrát jsme v některých situacích zbytečně riskovali složité přihrávky, soupeř je sbíral a dostával se pod tlakem do šancí,“ řekl Rulík.

Přestože mají Češi postup jistý, ve hře zůstává velmi důležitá věc. Národní tým stále bojuje o první dvě příčky ve skupině, které by znamenaly nejen papírově přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále, ale také možnost zůstat ve Fribourgu. V opačném případě by se musel stěhovat do Curychu, kde se odehraje závěrečná část turnaje.

Zápas od zápasu

Rulík ale před zápasem odmítá jakékoli kalkulace. „Soustředíme se jen na Norsko. Hrají výborně, na turnaji jdou výkonnostně nahoru a čeká nás velmi těžké utkání,“ zdůraznil český kouč.

Norové letos opravdu budí respekt. Po úvodní těsné porážce se Slovenskem 1:2 už pokaždé bodovali. Slovinsko i Itálii porazili shodně 4:0, s Kanadou sehráli dramatickou bitvu, kterou ztratili až v prodloužení po výsledku 5:6, a v sobotu šokovali favorizované Švédy.

„Musím říct, že Norové hrají fantastický turnaj. Se Švédy vyhráli naprosto zaslouženě a Kanadu trápili až do konce. Jsou agresivní, silní v osobních soubojích a velmi dobře bruslí. Rozhodně nejde o náhodu,“ ocenil Kalous.

Respekt k Norům i z řad hráčů

Pozor si na severského soupeře dávají i hráči. „Umějí dobře bránit, bruslit a zároveň jsou nebezpeční z brejků. Budeme na ně muset nastoupit stejně aktivně jako proti Švédům. Turnaj ukazuje, že je nesmíme podcenit,“ řekl útočník Jaroslav Chmelař.

Vzájemné souboje ale hovoří jasně ve prospěch českého týmu. Na loňském mistrovství světa Češi porazili Norsko 2:1 díky rozhodujícímu gólu Davida Pastrňáka. Poslední porážku od Norů utrpěli už v roce 2010 v Mannheimu a od té doby národní tým vyhrál deset zápasů světových šampionátů v řadě.

Kde sledovat zápas Česka na MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy nabídne ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
