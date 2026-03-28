Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Jak si vedli domácí reprezentanti?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport
Světová krasobruslařská špička se tento týden představila na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojovali také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentoval Česko a jaké příčky obsadil? Odpovědi najdete v našem přehledu.
Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Naděje českého krasobruslení Georgii Reshtenko. (23. března 2026)
Barbora Vránková ve volné jízdě na MČR v Turnově
Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volných tancích. (11. února 2026)
Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.
5 fotografií

Oficiálními tréninky v úterý odstartovalo dlouho očekávané mistrovství světa v krasobruslení 2026. Domácí reprezentanty mohli čeští fanoušci vidět ve všech čtyřech kategoriích. Prohlédněte si, kdo z Čechů v pražské O2 areně nastoupil a na jakém místě se umístil.

Obsah

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Muži: Česká naděje s evropským bronzem

Georgii Reshtenko (narozen 19. prosince 2002) se do Prahy přestěhoval se svou rodinou v patnácti letech a Českou republiku reprezentuje od sezony 2018/2019. V seniorské kategorii na sebe výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo.

Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.

MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Medailově tak navázal i na svého trenéra Michala Březinu, bývalého reprezentanta a účastníka olympijských her, který získal bronz na mistrovství Evropy v roce 2013.

Naděje českého krasobruslení Georgii Reshtenko. (23. března 2026)

Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus. Volnou jízdu doprovází hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale. O choreografii obou programů se postaral Adam Solya, jeden z nejuznávanějších choreografů současného krasobruslení.

Vedle sportovní kariéry se Reshtenko věnoval také hudbě. Hrál na housle, absolvoval hudební školu a získal ocenění v několika mládežnických soutěžích.

Program muži

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sportIlia Malinin (USA)20. Georgii Reshtenko
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2Ilia Malinin (USA)22. Georgii Reshtenko

Ženy: Nová česká naděje

Barbora Vránková (narozená 29. července 2006) je trojnásobnou seniorskou mistryní České republiky. Těmito tituly navázala na svou juniorskou éru, ve které se také stala mistryní.

Jak se dostat na MS v krasobruslení v Praze: Doprava do O2 areny přehledně

Česko reprezentovala na juniorském mistrovství světa 2022, kde obsadila 17. příčku. Na seniorské úrovni se představila na mistrovství Evropy 2023 v Kaunasu (24. místo) a letos v Sheffieldu (34. místo). V Praze půjde o její premiéru na mistrovství světa.

Barbora Vránková ve volné jízdě na MČR v Turnově

V posledních letech se připravovala také v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech amerických, ale také v italské Egně, kde trénuje i nyní.

Pro letošní sezonu zvolila se svým týmem pro krátký program skladby Clouds a The Mind on the (Re)Wind od Ezia Bossa. Volnou jízdu pak doprovází výběr skladeb z filmu Titanic – Rose, Hard to Starboard včetně slavné My Heart Will Go On od Céline Dion.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Ženy zabojovaly o medaile, Vránková posun nezaznamenala

Program ženy:

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sportKaori Sakamoto (Jap.)24. Barbora Vránková
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2Kaori Sakamoto (Jap.)24. Barbora Vránková

Tance na ledě: Dvě sourozenecké dvojice

Kateřina a Daniel Mrázkovi

Kateřina Mrázková (narozena 25. srpna 2006) a Daniel Mrázek (narozen 15. května 2003) na sebe výrazně upozornili ziskem titulu juniorských mistrů světa v roce 2023. Stali se tak prvním českým tanečním párem, kterému se tento historický úspěch podařil.

MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry uzavřely mistrovství. Mrázkovi z Čechů nejlepší

Oba začínali s krasobruslením v dětském věku jako sólisté. Daniel se v roce 2020 představil na Zimních olympijských hrách mládeže v Lausanne, v té době ho však začaly limitovat zdravotní problémy – potíže s achillovou šlachou i prodělaná mononukleóza. Právě tehdy vznikla myšlenka vytvořit taneční pár se svou sestrou.

Od sezony 2023/2024 už Mrázkovi závodí mezi seniory. V únoru 2026 se poprvé představili na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině, kde obsadili 16. místo.

Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volných tancích. (11. února 2026)

Své první kroky v tancích na ledě absolvovali v Česku pod vedením Barbory Řezníčkové. Následně se přesunuli do Itálie, kde se připravují v Egna pod vedením Mattea Zanniho, který je zároveň jejich trenérem i choreografem.

Pro sezonu 2025/2026 zvolili pro rytmický tanec hudbu legendárních kapel AC/DC a Bon Jovi. Volnou jízdu doprovází slavná Malagueña od Ernesta Lecuony. Na choreografii se vedle Zanniho podíleli také Denis Lodol a Garett Smith.

Mimo led jsou oba studenty Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ve volném čase se věnují i dalším aktivitám – Kateřina například šití, zatímco Daniel se zajímá o hudbu, hraje na klavír a věnuje se i opernímu zpěvu.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Natálie a Filip Taschlerovi

Sourozenci Natálie (narozena 9. prosince 2001) a Filip (narozen 29. srpna 1999) Taschlerovi patří dlouhodobě k hlavním oporám českého tance na ledě. Sport má v jejich rodině silnou tradici – otec se věnoval boxu, matka házené. Oba si v dětství vyzkoušeli více sportů, nakonec však zůstali u krasobruslení, nejprve v sólových kategoriích, později v tancích na ledě.

Jako pár spolu závodí už od juniorských kategorií, kde na sebe upozornili mimo jiné bronzovou medailí ze závodu Junior Grand Prix v USA v roce 2019. Po přechodu mezi seniory pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholných akcích.

Na mistrovství Evropy dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku v roce 2023, kdy obsadili 6. místo. Ve stejném roce skončili osmí na mistrovství světa. Zkušenosti mají i z olympijských her – v roce 2022 startovali v Pekingu (16. místo) a v roce 2026 se představili také v Miláně a Cortině, kde obsadili 15. místo.

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Během kariéry sbírali zkušenosti v zahraničí, připravovali se mimo jiné ve Spojených státech a Itálii. Před sezonou 2025/2026 se přesunuli do finských Helsinek, kde trénují pod vedením renomovaných trenérů Maurizia Margaglia a Neila Browna.

Pro domácí šampionát si připravili rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopez a Enriqueho Iglesiase. Volný tanec doprovází soundtrack z filmu Matrix. Oba programy choreograficky připravil Massimo Scali.

Taschlerovi tak vstupují do mistrovství světa v Praze jako zkušení reprezentanti, kteří budou chtít navázat na své dosavadní úspěchy a potvrdit pozici české jedničky v tancích na ledě. Na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.

Program tance na ledě:

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sportBeaudry/Cizeron12. Mrázková/Mrázek
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2Beaudry/Cizeron11. Mrázková/Mrázek

Sportovní dvojice: Nová česká hvězda párového krasobruslení

Anna Valesi (narozena 9. června 2002) a Martin Bidař (narozen 24. února 1999) začali spolu krasobruslařsky spolupracovat na konci roku 2024 a od roku 2025 reprezentují Českou republiku.

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

Anna se krasobruslení věnuje od dětství. Začínala v sólových kategoriích, později se přesunula do sportovních dvojic. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa, což znamenalo historický úspěch českého krasobruslení. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou.

Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.

Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos Anna a Martin obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Přípravy probíhají v Bergamu pod vedením Ondřeje Hotárka, českého krasobruslaře, který dlouhá léta reprezentoval Itálii v kategorii sportovních dvojic.

Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho a volnou jízdu doprovází skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho.

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice mají dobojováno. Zvítězil německý pár

Program sportovní dvojice:

DatumČasSoutěžVysíláVítězNejlepší Čech
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2Hase/Volodin20. Valesi/Bidař
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2Hase/Volodin15. Valesi/Bidař

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry uzavřely mistrovství. Mrázkovi z Čechů nejlepší

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Taneční páry v sobotu večer uzavřely celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastnily i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato si došli...

29. března 2026

MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze.

Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájili v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata byl Američan Ilia Malinin a předpoklad na rozdíl od ZOH předpoklady potvrdil. Před...

28. března 2026  17:18,  aktualizováno  23:49

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

28. března 2026  23:44

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Jak si vedli domácí reprezentanti?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představila na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojovali také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentoval Česko a jaké příčky...

28. března 2026  23:38

Jihočeskou Thálii za činohru získali Eliška Brumovská a Pavel Oubram

ilustrační snímek

Herci Eliška Brumovská a Pavel Oubram získali ocenění Jihočeská Thálie 2025 za nejlepší činoherní výkon. Broumovská přesvědčila odbornou porotu rolí Olivky...

28. března 2026  21:30,  aktualizováno  21:30

Holešovice

Holešovice

Pražský půlmaraton 2026

vydáno 28. března 2026  20:05

Vinohradská třída

Vinohradská třída

V Praze začala jarní očista ulic. Čisticí vůz jsem viděl na Vinohradské třídě.

vydáno 28. března 2026  20:05

Holešovice

Holešovice

Pražský půlmaraton 2026

vydáno 28. března 2026  20:03

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 28. března 2026  20:02

Holešovice

Holešovice

Pražský půlmaraton 2026

vydáno 28. března 2026  20:01

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Holešovice

Holešovice

Strossmayerovo náměstí

vydáno 28. března 2026

Půlmaraton rozhýbal metropoli
Dnes se v centru Prahy uskutečnil již 26. ročník půlmaratonu, kterého se zúčastnilo více než 17 tisíc běžců.

vydáno 28. března 2026  19:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.